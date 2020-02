Ludogorets-Inter, la probabile formazione dei padroni di casa – Sky

Oggi alle 18.55 si giocherà Ludogorets-Inter, andata dei sedicesimi di Europa League. Se Conte ha un solo dubbio (qui le ultime sui nerazzurri), ecco la probabile formazione dei padroni di casa secondo quanto riportato da “Sky Sport”

SCELTE – “Nessuna sorpresa clamorosa per Vrba, che anche con l’Inter proporrà il solito 4-2-3-1. Fra i pali Iliev, poi linea difensiva a quattro. Cicinho a destra, Terzier e Moti al centro con Nedyalkov a sinistra. A centrocampo mediana composta da Dyakov e Anicet, mentre ai lati del trequartista Marcelinho ecco Jorginho e Wanderson. In avanti il solo Keseru, a quota 16 gol in 27 partite stagionali”.

LUDOGORETS – Ecco la probabile formazione: Iliev; Cicinho, Moti, Terzier, Nedyalkov; Dyakov, Anicet; Jorginho, Marcelinho, Wanderson; Keseru.