Ludogorets-Inter, la difesa: torna Ranocchia! Skriniar out? Godin-Bastoni…

Ludogorets-Inter è sempre più vicina e Antonio Conte deve cancellare la sconfitta in campionato contro la Lazio. Il tecnico prepara le rotazioni per affrontare al meglio la trasferta (ecco la possibile gestione di Eriksen). In difesa probabile il ritorno di Andrea Ranocchia, ma attenzione alla gestione di Skriniar, Godin e Bastoni

LE SCELTE – E’ tempo di scelte per Antonio Conte per Ludogorets-Inter. I nerazzurri vogliono reagire e tornare in Italia con un risultato importante. Secondo quanto riporta Gazzetta.it, sono pronti diversi cambi in difesa. In primis Ranocchia che dovrebbe ritrovare un posto da titolare. Al suo fianco, potrebbe essere preservato Bastoni dopo l’influenza. Godin, invece, dovrebbe essere confermato dal primo minuto. Il terzo posto è conteso da Skriniar e D’Ambrosio con l’italiano favorito.