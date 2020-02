Ludogorets-Inter inedito, due incroci tra i bulgari e l’Italia: i precedenti

Questa sera, alle ore 19, andrà in scena Ludogorets-Inter, match valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. È la prima volta che le due squadre si affrontano nella loro storia, mentre i bulgari hanno già sfidano due volte squadre italiane: Lazio e Milan

IL CAMMINO – Si avvicina il fischio d’inizio di Ludogorets-Inter, andata dei sedicesimi di finale di Europa League. I nerazzurri di Antonio Conte esordiscono nella competizione dopo il piazzamento al terzo posto nel girone di Champions League. Gli uomini di Vrba hanno conquistato il passaggio del turno con 8 punti conquistati nel girone H: i bulgari sono la squadra con meno punti totalizzati a raggiungere la fase a eliminazione diretta in questa stagione.

I PRCEDENTI – Ludogorets-Inter di questa sera sarà il primo incrocio in assoluto tra le due squadre: mai i nerazzurri avevano affrontato fino ad ora il club di Razgrad. È la terza volta, invece, che i bulgari giocheranno contro una squadra italiana: era già successo nella stagione 2013/2014 contro la Lazio e nel 2017/2018 contro il Milan. Doppio incrocio in entrambe le occasioni valido per i sedicesimi di finale di Europa League, esattamente come ora. Il Ludogorets riuscì ad eliminare i biancocelesti, mentre nel 2018 ebbero la meglio i rossoneri.

Fonte: Inter.it.