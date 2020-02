Ludogorets-Inter, Conte scioglie i dubbi: Eriksen dal 1′, Lukaku in panchina

Ludogorets-Inter, sfida valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, andrà in scena stasera alla “Ludogorets Arena”. Matteo Barzaghi, in diretta dalla Bulgaria per “Sky Sport 24”, conferma l’assenza di Lukaku dall’undici titolare (vedi articolo). Di seguito le sue dichiarazioni

A RIPOSO – Ludogorets-Inter vedrà dal 1′ Christian Eriksen ma non Romelu Lukaku: «Andrea Ranocchia dovrebbe essere titolare. Ci sono alcune defezioni: otto assenti tra infortunati e non convocati. Ci sono però i grandi nomi e quindi Lautaro Martinez e Lukaku che però dovrebbe riposare. La maglia più importante della serata è quella di Eriksen che si sta inserendo, con Antonio Conte che sta lavorando per trovare la miglior soluzione possibile. Deve inserirsi in un meccanismo che già funzionava e diventarne parte integrante».