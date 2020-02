Ludogorets, Dyakov: “Eliminare l’Inter? Sogno, ma realisti! Coronavirus…”

Intervistato ai microfoni di Dir.bg, Svetoslav Dyakov, centrocampista e capitano dei bulgari, ha parlato di Inter-Ludogorets di Europa League e dell’emergenza Coronavirus

INTERVISTA – Queste le parole di Svetoslav Dyakov, centrocampista e capitano del Ludogorets, su Inter-Ludogorets di Europa League, in programma domani sera, e di emergenza Coronavirus che ha fatto sì che la partita si giocherà a San Siro, ma a porte chiuse: «Coronavirus? Non siamo preoccupati. L’isteria è un po’ superiore di quanto dovrebbe essere. Giocheremo una partita. Ci dispiace perché lo stadio sarà vuoto. Abbiamo aspettato partite del genere contro una grande squadra per far venire più persone. Tuttavia la salute è ancora più importante. Non fa bene a noi giocare in uno stadio vuoto. Qualificazione contro l’Inter? Abbiamo il diritto di sognare. Sappiamo che sarà molto difficile. Faremo bene e cercheremo un risultato positivo, ma se siamo fortunati, qualcosa può succedere. Tuttavia, dobbiamo essere realistici: sarà molto, molto difficile».