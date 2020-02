Ludogorets a Milano in grande apprensione per il...

Ludogorets a Milano in grande apprensione per il Coronavirus – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea come il Ludogorets sia arrivato a Milano in grande apprensione per l’emergenza Coronavirus.

MISURE ECCEZIONALI – Si sono presentati con guanti e mascherine. Ma anche con molto fretta, di salire sul pullman e poi di raggiungere l’albergo poco distante da San Siro dove alloggeranno. Insomma, la comitiva del Ludogorets si è presentata a Milano in maniera molto singolare. Addirittura, al gruppo si è aggregato un epidemiologo. E, al ritorno in Bulgaria, l’intera delegazione sarà sottoposta a test medici nelle strutture dell’Accademia militare. «Ci hanno chiesto di rimanere nelle camere il più a lungo possibile, di uscire per mangiare e poco altro e di cercare di non interagire con il personale dell’hotel», ha raccontato al “Mundo Deportivo”, il preparatore atletico Infantes. E il tecnico in conferenza ha rincarato la dose.