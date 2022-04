L’Udinese avverte l’Inter! Fiorentina travolta al Franchi 0-4

L’Inter tra poco scende in campo contro il Bologna (vedi le formazioni) ma l’anticipo dei recuperi si è aperto con un colpo di scena. Al Franchi, la Fiorentina di Italiano viene travolta 4-0 dall’Udinese, prossimo avversario dell’Inter domenica.

REPORT – È notte fonda per la Fiorentina. Dopo il ko contro la Salernitana del weekend scorso arriva la seconda sconfitta consecutiva contro l’Udinese al Franchi. La formazione di Cioffi, prossimo avversario dell’Inter domenica alle 18, travolge i viola 3-0. Il primo tempo si chiude con i friulani avanti di due gol con Pablo Marì e Deulofeu in gol. Nella ripresa la Fiorentina prova a riaprirla e l’Udinese in contropiede, prima sciupa tante occasioni per poi siglare il tris con il gol finale di Walace. Con la Fiorentina con i remi in barca ci pensa Udogie a firmare il poker bianconero. L’Inter è avvisata, l’Udinese è tutt’altro che in vacanza.