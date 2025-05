Lucas Hernandez alla Theo: «Ora chiudere in bellezza, lo meritiamo»

Lucas Hernandez sfida con il Psg l’Inter il prossimo 31 maggio nella finale di Champions League. Le parole del fratello di Theo del Milan.

FESTEGGARE LA COPPA DI FRANCIA – Lucas Hernandez, nella zona mista dello Stade de France dopo Psg-Reims 3-0, parla della finale vinta: «Concludere questa settimana con questa coppa in vetrina è speciale. È importante per noi; volevamo questo trofeo. Abbiamo avuto una settimana per preparare questa partita. Ora abbiamo un’altra lunga settimana per preparare la prossima partita, questa finale che tutti aspettano con ansia. Dobbiamo festeggiare, godercela; non capita tutti i giorni di vincere titoli. Abbiamo tempo per festeggiare stasera. Un po’ di riposo, però, e poi avremo il tempo di preparare la partita di sabato».

SETTIMANA VERSO L’INTER – Poi Lucas Hernandez, fratello di Theo del Milan, si proietta sulla finale di Champions League: «È una settimana come le altre. Poi, più ci avviciniamo alla partita, più sentiremo la tensione, l’adrenalina. Durante la settimana saremo rilassati, come al solito. Credo che da venerdì in poi la situazione aumenterà un po’».

CHIUDERE IN BELLEZZA – Infine, Lucas Hernandez, sempre in ottica Inter, conclude dicendo: «La cosa più importante deve ancora arrivare. Sarebbe un anno incredibile e storico per noi giocatori, per la società, per i tifosi, per la città e anche per il Paese. Meritiamo di chiudere in bellezza e faremo tutto il possibile per riuscirci».