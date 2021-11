Lozano, assenza quasi sicura con l’Inter: in arrivo solo in queste ore – Sky

Hirving Lozano, con ogni probabilità, non sarà della partita in Inter-Napoli. O, perlomeno, non dal primo minuto. Secondo Francesco Modugno – inviato di Sky Sport a Castel Volturno – il messicano sta rientrando soltanto ora dagli impegni con la nazionale.

ULTIMO ARRIVATO – Difficile vedere Hirving Lozano in Inter-Napoli, o quantomeno dal primo minuto. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, infatti, l’attaccante messicano sta tornando in Italia soltanto in queste ore. Niente dubbi, quindi, per Spalletti in attacco. Queste le parole dell’inviato a Castel Volturno, Francesco Modugno: «Lozano sta atterrando in queste ore, è l’ultimo dei nazionali e si è fatto un po’ desiderare. Spalletti sta verificando la tenuta atletica mentale e fisica dei giocatori che sono rientrati in queste giornate. L’attacco è definito, con Osimhen al centro, Lorenzo Insigne a sinistra e Matteo Politano a destra».