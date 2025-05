Lotta scudetto, il trofeo va a Napoli: al momento nessuna cerimonia prevista a Como per l’Inter

La volata scudetto tra Napoli e Inter si deciderà all’ultima giornata, ma la Lega Serie A ha già preso una decisione significativa: il trofeo del campionato sarà portato soltanto allo Stadio Diego Armando Maradona, dove venerdì sera si disputerà Napoli-Cagliari, gara che si giocherà in contemporanea con Como-Inter.

TUTTO PRONTO – Una scelta che ha già sollevato più di qualche perplessità, considerando che i nerazzurri sono ancora pienamente in corsa per il titolo. Ma la Lega, in base alla classifica attuale e alla possibilità concreta che il Napoli possa laurearsi campione già al termine della partita contro il Cagliari, ha deciso di collocare il trofeo a Napoli, con tutto l’apparato organizzativo che ne consegue. Il Como, in questo scenario, non avrà alcuna cerimonia prevista. Qualora fosse l’Inter a vincere lo scudetto, si valuterebbe la possibilità di una consegna posticipata, eventualmente anche a San Siro nella giornata di domenica, per consentire una festa organizzata e all’altezza dell’evento. Nulla, tuttavia, è stato ancora confermato ufficialmente.

Scudetto, la lotta in contemporanea! Si decide sul campo

FESTEGGIAMENTI A NAPOLI – L’ultima giornata del campionato di Serie A 2024/25 si preannuncia tutta da vivere, con entrambe le squadre obbligate a vincere e con l’Inter che spera in un passo falso dei partenopei. La contemporaneità delle due partite serve proprio a garantire la massima regolarità. Lo scudetto al Napoli è solo questione di giorni, ma la matematica non ha ancora condannato l’Inter. Riuscirà il Cagliari a compiere l’impresa fatta da Genoa e Parma prima di loro? E riuscirà l’Inter a vincere in casa del Como? La risposta arriverà dal campo.