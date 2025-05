Lotta scudetto, Napoli-Cagliari in chiaro? La proposta esagerata del Comune

La sfida decisiva per lo Scudetto 2024-25, Napoli-Cagliari, potrebbe andare in chiaro sulla RAI. A dirlo è Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

ESAGERAZIONE – Il consigliere del Comune di Napoli, Nino Simeone, in vista della sfida contro il Cagliari e della possibile vittoria dello scudetto, propone la partita del Maradona in chiaro sulla RAI: «Bisogna chiedere a chi ha i diritti tv di liberare il segnale». Bellissimo, direte voi. Un momento di festa, una città in fermento, lo Stadio Maradona pieno, i maxi schermi in provincia, persino un’ordinanza per limitare l’accesso in città. Ma c’è un problema e riguarda l’equità. Perché tutto questo accade solo a Napoli? Perché ogni volta che c’è una corsa scudetto emozionante, si pensi all’Inter, alla Juventus, al Milan: non si sente parlare di segnale in chiaro, di trasmissione sulla RAI, di festa popolare. Qui non si discute la passione dei tifosi napoletani, né l’importanza sociale del calcio. Ma la disparità di trattamento è lampante.

Proposta esagerata da Napoli prima del Cagliari

PROPOSTA FUORI DA OGNI LOGICA – Perché non in chiaro anche Como-Inter, allora? Con un solo punto di distanza, seppur quasi impossibile, anche in nerazzurri sono matematicamente ancora in corsa per lo scudetto. A parti invertite, ci sarebbe la stessa mobilitazione politica per liberare i diritti TV? Si chiederebbe lo stesso sforzo a Lega, pay TV e istituzioni? L’idea che “non si potrà entrare in città” in certe zone, per una partita di calcio, fa sorridere. Tutto questo non è festa. È esagerazione istituzionalizzata.