Lotito su Lazio-Inter: «Gratis su DAZN? Contento, festa del calcio»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha voluto complimentarsi con DAZN, che trasmetterà gratis la partitissima tra Lazio e Inter di lunedì sera. Scontro diretto tra due squadre in lotta per lo scudetto.

IL MESSAGGIO – Lazio-Inter sarà il big match della sedicesima giornata di Serie A e si giocherà lunedì sera alle 20.45. Il match sarà trasmesso dalla piattaforma che detiene i diritti del campionato, ossia DAZN. Come già successo per la partita tra Milan e Napoli, la piattaforma streaming ha deciso di trasmettere la partita gratuitamente e senza costi. Il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, a tal proposito, ha voluto ringraziare DAZN commentando in questo modo: «DAZN ha solo cinque partite da trasmettere gratis in chiaro e sono contento che abbia scelto la Lazio. Trasmettere gratuitamente su DAZN un big match di Serie A così importante, vista anche l’attuale classifica, dimostra la volontà comune di coinvolgere più tifosi possibili e promuovere un calcio ancora più vicino e condiviso. Bene, quindi, che si permetta a tanti tifosi laziali di vedere gratis questa partita sui canali ufficiali gestiti dalla piattaforma che detiene i diritti. Lunedi sera sarà una grande festa per il calcio sia allo stadio per chi potrà venire e sia a casa grazie a questa iniziativa».