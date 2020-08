Lopetegui: “Vediamo chi troviamo in finale. Siviglia, ora recuperare”

Lopetegui ha guidato il Siviglia alla sua sesta finale di Europa League, e nelle precedenti cinque occasioni ha sempre vinto il torneo. Dopo il 2-1 sul Manchester United (vedi articolo) il tecnico della formazione andalusa ha fatto capire di non avere preferenze fra Inter e Shakhtar Donetsk.

UNA O L’ALTRA VA BENE UGUALE – Julen Lopetegui ha ribaltato il Manchester United (2-1), portando il Siviglia in finale di Europa League. L’allenatore analizza la partita e il match in programma venerdì sera a Colonia: «Sono tranquillo. Sono contento per i ragazzi, perché è un gruppo veramente meraviglioso. È difficile trovare un gruppo del genere, con la mentalità che hanno meritano questo premio. Era difficile, lo sapevamo molto bene prima della partita ma non avevamo paura. Adesso vedremo chi troveremo in finale e ovviamente vogliamo vincerla, perché è una finale. Ogni partita, una dopo l’altra, sarà sempre più difficile: la finale è una finale. Siamo molto contenti, perché sappiamo quello che abbiamo sofferto per arrivare sino a qui, compreso oggi. La squadra ha resilienza, ha capacità di superare questi momenti. L’abbiamo preparata per vincerla e ci siamo riusciti. Adesso dobbiamo recuperare le forze, perché tanti giocatori hanno giocato non al massimo della forma».