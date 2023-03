Lode a San Siro, per Inter-Lecce si viaggia verso una super quota − CdS

San Siro si prepara alla sfida di domani tra Inter e Lecce. I tifosi nerazzurri vogliono spingere la squadra in un momento complicato dopo la brutta prestazione di Bologna con annessa sconfitta. Come riportato dal Corriere dello Sport saranno almeno in 75mila i supporters nerazzurri presenti allo stadio.

AFFETTO E SOSTEGNO − Ancora una volta i tifosi dell’Inter si dimostrano vicini alla squadra anche nei momenti più difficili. Domani in Inter-Lecce gli uomini di Inzaghi saranno infatti sostenuti da almeno 75mila persone. Difficile che si possa raggiungere il tutto esaurito, soprattutto a causa della decisione sui tagliandi per i tifosi salentini (leggi Qui). I supporters nerazzurri cercheranno di spingere la squadra per raggiungere una vittoria importantissima, in attesa del vero sold out che con ogni probabilità si raggiungerà nel prossimo match in casa contro la Juventus.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona