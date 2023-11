Locatelli, tutore speciale per Juventus-Inter. Rientro possibile – TS

Manuel Locatelli e le sue condizioni sono il tema d’interesse alla vigilia di Juventus-Inter. Da Tuttosport oggi viene definito il giorno decisivo per sapere se sarà presente o meno.

PRESENZA – Manuel Locatelli potrebbe essere presente in Juventus–Inter. Il centrocampista ha svolto quasi tutto l’allenamento in gruppo, oggi aumenterà i carichi di lavoro per capire se può essere convocato per la partita di domani sera. La rifinitura sarà perciò decisiva, se il dolore diminuisce il giocatore ci sarà. In caso di presenza in campo Locatelli ha pronto un tutore che lo proteggerà da eventuali contrasti con avversari. L’italiano ha seguito tutto l’iter nelle ultime due settimane: terapie e lavori in singolo. Ora mancano le risposte dei medici, Massimiliano Allegri spera nel giocatore. Saranno invece sicuramente assenti Danilo e Timothy Weah. Assieme a loro il giovane Huijsen e Alex Sandro, fuori dal 27 agosto addirittura.

fonte: Tuttosport – Daniele Galosso