Locatelli: «Ora ricompattati e uniti. Inter? L’episodio può decidere la gara»

Manuel Locatelli si è espresso in zona mista al termine di Juventus-PSG, sfida persa dai bianconeri 1-2. Il centrocampista ha risposto anche alla domanda sulla prossima gara contro l’Inter

RICOMPATTATI − Locatelli al termine di Juventus-PSG si esprime anche in merito alla gara contro l’Inter: «Nelle ultime partite abbiamo dimostrato atteggiamento giusto. A parte Benfica, nelle altre partite ci siamo compattati e siamo molto uniti in questo momento. Bisogna fare grandi partite ora perché prima della sosta abbiamo 3 partite importanti. Inter? Quando giochi contro le grandi squadre è sempre l’episodio che può decidere la partita, dobbiamo stare concentrati, fare la nostra partita e dare tutto come col PSG».