Locatelli assente con l’Italia, salta anche l’Inter? I tempi di recupero – CdS

Gli esami strumentali hanno rivelato la frattura (leggermente scomposta) della decima costola per Manuel Locatelli, indisponibile con l’Italia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista non sarà a disposizione per le sfide contro Macedonia e Ucraina, ma non è da escludere un suo recupero con l’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania