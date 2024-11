Lobotka pronto a tornare in Inter-Napoli, ma per Conte un forte dubbio

Dopo un mese di assenza dovuta a un infortunio muscolare, Stanislav Lobotka si prepara a tornare in campo, proprio in vista di Inter-Napoli. Ma Antonio Conte ha un forte dubbio riguardo il suo impiego.

RECUPERO IMPORTANTE – Per il Napoli, il ritorno di Lobotka potrebbe rappresentare un tassello fondamentale. La squadra ha sofferto in fase di possesso palla durante la sua assenza, un elemento che evidenzia l’importanza del centrocampista slovacco nella costruzione del gioco e nel mantenimento dei ritmi di gara. Con il suo ritorno, il Napoli recupera non solo un uomo chiave in fase di impostazione, ma anche un elemento di stabilità e qualità tecnica in mezzo al campo. Dopo un lungo stop di circa un mese, però, Lobotka sta affrontando una fase di recupero graduale. Il centrocampista ha ripreso ad allenarsi in gruppo solo ieri, e lo staff medico del Napoli monitora da vicino le sue condizioni per evitare rischi di ricadute. Le prossime sessioni di allenamento saranno cruciali per valutare la sua risposta ai carichi di lavoro e capire se potrà sostenere una partita di alta intensità come quella contro l’Inter. Se dovesse rispondere positivamente, potrebbe addirittura partire titolare.

Lobotka, Conte ha un dubbio riguardo la titolarità

DUBBIO – Il Napoli ha dovuto fare a meno della sua regia a centrocampo, e l’assenza di Lobotka è stata evidente nelle ultime partite. Senza di lui, la squadra ha trovato più difficile mantenere il controllo e imporre il proprio gioco, affidandosi spesso a soluzioni più verticali e rischiose. Sebbene un mese di inattività rappresenti un’incognita, il rientro di Lobotka è importante, ma Conte ha un forte dubbio riguardo il suo impiego. L’allenamento pomeridiano si è chiuso da qualche minuto.