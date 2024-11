Lobotka o Gilmour, sorpresa Conte? La scelta contro l’Inter

Lobotka o Gilmour davanti la difesa? Questo il dubbio delle ultime ventiquattro ore per Antonio Conte, in vista di Inter-Napoli in programma questa sera. La scelta definitiva sembrerebbe essere arrivata.

IL RISCHIO C’È – Stando a quanto emerso nelle ultime ore, Stanislav Lobotka questa sera giocherà titolare Inter-Napoli a San Siro. Nonostante le condizioni non ottimali, Antonio Conte ha deciso di puntare sul centrocampista slovacco per dare maggiore solidità e controllo alla sua squadra in un match cruciale per la classifica di Serie A. Lobotka si è allenato regolarmente a Castel Volturno, ma non è al top della forma. L’importanza della partita e la necessità di difendere il primato in classifica hanno spinto Conte a correre un rischio ponderato. Per il tecnico del Napoli, la presenza di Lobotka è strategica: lo slovacco rappresenta il fulcro della manovra azzurra e offre un equilibrio prezioso in fase difensiva e di costruzione del gioco. In un match contro un avversario temibile come l’Inter. La scelta di schierarlo dal primo minuto riflette il desiderio di Conte di cercare di mantenere il controllo in mezzo al campo.

Lobotka in Inter-Napoli, Conte non rinuncia!

LA SCELTA – Un altro elemento che ha inciso sulla scelta di Conte è l’imminente impegno internazionale dello slovacco, che raggiungerà la propria nazionale subito dopo la sfida contro l’Inter per giocare contro Svezia ed Estonia. Per Conte, dunque, se c’è un momento per “rischiare” Lobotka, è proprio in una partita dal peso specifico altissimo come quella di stasera. L’obiettivo è chiaro: difendere il primo posto in classifica, anche a costo di far scendere in campo un giocatore non al 100%.