Lobotka, Conte sorride per Inter-Napoli. Ma scelta decisa – CdS

Antonio Conte può sorridere in vista di Inter-Napoli, dal momento che è riuscito a recuperare il suo centrocampista Stanislav Lobotka. Ma come scrive il Corriere dello Sport, la scelta per quel ruolo è ormai già stata presa

RIENTRO DALL’INFORTUNIO – Se da una parte Simone Inzaghi può gioire per i recuperi di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi per una sfida importantissima come Inter-Napoli di questa sera, dall’altra anche Antonio Conte sorride. Tra i convocati per la partita, infatti, figura anche Stanislav Lobotka. Lo slovacco aveva dovuto rinunciare alle ultime gare dei partenopei a causa di un problema al tendine rimediato nell’ultima sosta per le nazionali, con Billy Gilmour a prendere il suo posto dal primo minuto. Un recupero graduale quello di Lobotka, che lo ha portato a essere a disposizione per la trasferta di San Siro di questa sera. Una grande notizia, sicuramente, per Antonio Conte. Che non vuole però rischiarlo, considerando anche la sua condizione. Per questo la sua scelta punta di più verso lo scozzese.

Antonio Conte riaccoglie Stanislav Lobotka tra i suoi convocati. Ma un’altra la scelta dal primo minuto

STAFFETTA A GARA IN CORSO – Non bisogna però escludere che, anche in base a come si metterà Inter-Napoli, Stanislav Lobotka non possa entrare a gara in corso. Anche per questo Antonio Conte ha deciso di portarlo, dopo averlo fatto allenare in gruppo. Insomma, Gilmour partirà dal primo minuto e potrà godere della fiducia del tecnico che si era già complimentato con lui per la prestazione di alto livello fornita nello 0-2 di San Siro contro il Milan. Ma lo slovacco è comunque pronto per giocare uno spezzone di partita all’occorrenza, prima, poi, di partire per un’altra sosta per le nazionali. Durante la quale lo staff medico del club partenopeo incrocerà le dita, visto quanto accaduto l’ultima volta. In ogni caso, restando su Inter-Napoli di questa sera, Simone Inzaghi osserva le mosse a centrocampo del suo avversario, pronto con le sue contromosse.

Fonte: Fabio Tarantino, Corriere dello Sport