Liverpool, tutti a disposizione per Klopp: un solo dubbio in attacco – CdS

Il Liverpool si prepara a sfidare l’Inter a San Siro con tutta la rosa a disposizione. Secondo quanto riportato dal collega Gabriele Marcotti per il Corriere dello Sport, pochi dubbi di formazione per Jurgen Klopp. Un solo dubbio in attacco.

L’ATTACCO – Liverpool con l’intera rosa disponibile per la sfida di questa sera a San Siro contro l’Inter. In attacco sicuri Mané e Salah sulle fasce, freschi dalla sfida di Coppa d’Africa vinta dal Senegal ai rigori, entrambi sono in gran forma. Mané in questa stagione è già a quota 10 gol in tutte le competizioni, mentre Salah, più continuo, a quota 23. Un solo dubbio, in attacco, e riguarda il ruolo di centravanti: Firmino è il titolare da sempre, ma attenzione all’opzione Diogo Jota che nasce esterno, ma si sta rivelando prolifico anche nel ruolo di attaccante centrale.

Fonte: Corriere dello Sport – Gabriele Marcotti

