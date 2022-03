Liverpool-Inter, tre recuperi per Klopp. Ma solo un in campo stasera – CdS

L’Inter ieri ha raggiunto Liverpool per ultimare i preparativi per la sfida di stasera contro il Liverpool. Anfield è pronta ad illuminarsi con i nerazzurri che devono provare in tutti i modi a ribaltare il punteggio dell’andata. Jurgen Klopp vuole vincere e recupera tre pedine fondamentali.

RECUPERI – L’Inter ha bisogno di qualcosa di più di una semplice impresa. I nerazzurri devono infatti ribaltare lo 0-2 dell’andata subito a San Siro per credere nella qualificazione. Il Liverpool sarà agguerrito e vorrà archiviare quanto prima il discorso passaggio del turno con Klopp che, per farlo, recupera pure delle pedine fondamentali. Come scrive infatti il Corriere dello Sport, l’allenatore dei Reds ritrova 3 giocatori: Keità, Thiago Alcantara e Matip. Di questi tre però solo uno dovrebbe giocare titolare questa sera, probabilmente Matip visto anche l’allenamento differenziato di Konate.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti