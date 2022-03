Liverpool-Inter 0-1, il tabellino della partita di Champions League

Liverpool-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-1: questo il tabellino della partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2021-2022.

GRAN PECCATO – Una grande Inter sfiora l’impresa da libri di storia ad Anfield. Vince 0-1, ma ovviamente non basta per la sconfitta dell’andata: è il Liverpool ad andare ai quarti di Champions League. I Reds colpiscono tre pali, a mezz’ora dalla fine fa un eurogol Lautaro Martinez e sembra quello della speranza. Purtroppo però un minuto dopo Alexis Sanchez, già ammonito a fine primo tempo, si becca il secondo giallo molto discusso e in dieci è una montagna da scalare. Rimangono la prestazione e l’applicazione: bisognerà rimetterle in campo da domenica col Torino in poi. Questo il tabellino di Liverpool-Inter.

LIVERPOOL-INTER 0-1 (ANDATA 2-0) – IL TABELLINO

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; C. Jones (65′ Keita), Fabinho, Thiago Alcantara (65′ J. Henderson); Salah, Diogo Jota (84′ Diaz), Mané.

In panchina: Adrian, Kelleher, Milner, Gomez, Oxlade-Chamberlain, Minamino, Tsimikas, Origi, Elliott.

Manager: Jurgen Klopp

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij (46′ D’Ambrosio), Bastoni; Dumfries (75′ Darmian), Vidal, Brozovic (75′ Gagliardini), Calhanoglu (83′ Vecino), Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez (62′ J. Correa).

In panchina: Cordaz, Radu, Dzeko, Ranocchia, Gosens, Dimarco, Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz della federazione spagnola (Del Palomar – Cebrian Devis; De Burgos Bengoetxea; VAR Martinez Munuera; A. VAR Cuadra Fernandez)

Gol: 62′ Lautaro Martinez

Espulso: Sanchez (I) al 63′ per doppia ammonizione

Ammoniti: Diogo Jota, Robertson, Mané (L), Vidal, Bastoni, Gagliardini (I)

Recupero: 6′ PT, 5′ ST