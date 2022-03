Liverpool-Inter, Perisic verso ritorno in campo. Il favorito al posto di Barella

Ivan Perisic sarebbe pronto a tornare in campo in Liverpool-Inter, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

RITORNO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Ivan Perisic sarà pronto a tornare in campo dal 1′. Il croato è stato costretto a dare forfait in Inter-Salernitana a causa di un risentimento muscolare accusato nella rifinitura della partita, ma ieri si è allenato parzialmente in gruppo. Inoltre non sono previsti esami e dunque si pensa che il problema non sia serio e che l’esterno potrà partire dal fischio d’inizio per Liverpool-Inter. A destra Denzel Dumfries.

SITUAZIONE – Per il resto Simone Inzaghi non avrebbe grossi dubbi di formazione. In campo l’undici titolare, a parte lo squalificato Nicolò Barella. Favorito per sostituirlo, come per la gara di andata, Arturo Vidal, anche se non è del tutto da escludere Roberto Gagliardini, visto che si devono effettuare ancora un paio di allenamenti prima della partita. In attacco Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

Fonte: SportMediaset.it