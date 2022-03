Liverpool-Inter, per Inzaghi sciolto un solo dubbio di formazione – CdS

Inter-Liverpool, il collega Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport, basandosi sull’allenamento di ieri, parla delle possibili scelte di Simone Inzaghi in attacco.

IN ALLENAMENTO – L’unica certezza per Simone Inzaghi l in vista di Liverpool-Inter, arriva dall’attacco. La seduta di ieri, davanti a Marotta, Ausilio e Baccin, non ha dato indicazioni precise, ma in attacco dovrebbe essere confermato il tandem Lautaro-Dzeko, con Sanchez pronto a subentrare in corsa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno