Liverpool-Inter, OK Vidal ma spunta la sorpresa di Inzaghi in attacco – SM

In Liverpool-Inter sarà Vidal, con molta probabilità, a sostituire lo squalificato Barella in mezzo al campo. Per Sport Mediaset, in aggiunta, Inzaghi pensa a una sorpresa in attacco.

FUORI UN BIG? – Simone Inzaghi in conferenza stampa ha detto che non vuole fare calcoli in vista del Torino (vedi articolo), ma una modifica pesante per Liverpool-Inter può esserci. La segnala Sport Mediaset: Joaquin Correa titolare in attacco al posto di Edin Dzeko, facendo quindi coppia con Lautaro Martinez. A centrocampo invece è Arturo Vidal il prescelto per sostituire Nicolò Barella, che domani sconterà la seconda e ultima giornata di squalifica per l’espulsione di Madrid. Torna poi Ivan Perisic, dopo aver saltato la Salernitana per un piccolo problema fisico ormai superato. Per il resto saranno otto su undici i confermati rispetto a venerdì sera. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Liverpool-Inter, secondo Sport Mediaset: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, J. Correa.