Liverpool-Inter, Inzaghi con il gruppo quasi al completo: resiste un dubbio

Liverpool-Inter è la sfida in programma martedì alle ore 21.00, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Sotto gli occhi di un’attenta dirigenza, anche Perisic ha svolto l’intero allenamento in gruppo (vedi articolo). Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, Inzaghi ha un solo dubbio di formazione

DUBBIO – Liverpool-Inter è la sfida in programma martedì 8 marzo alle 21.00, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Simone Inzaghi recupera Ivan Perisic e potrà dunque contare su tutti eccetto lo squalificato Nicolò Barella. Se all’andata il tecnico nerazzurro non dimostrò alcuna esitazione schierando Arturo Vidal dal 1′, per la sfida di Anfield resiste il ballottaggio con Roberto Gagliardini. Il cileno rimane in vantaggio per il fattore esperienza. Rimane anche l’opzione Matias Vecino ma solo come soluzione di emergenza.

Fonte: corrieredellosport.it