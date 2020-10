Liverani pensa all’Inter: “Due giocatori fuori ma non per problemi fisici”

Il Parma giocherà sabato alle ore 18 contro l’Inter, ma anche oggi alla stessa ora contro il Pescara in Coppa Italia. Il tecnico Fabio Liverani, nella conferenza stampa di vigilia, ha rivelato che farà riposare due giocatori in vista dell’anticipo della sesta giornata di Serie A al Meazza.

CHI GIOCA E CHI NO – Andreas Cornelius e Gervinho non giocheranno Parma-Pescara, a tre giorni dall’Inter. I due non sono fra i convocati e Fabio Liverani spiega come sia un turno di riposo: «Confermo, non hanno problemi fisici. Rientra Roberto Inglese che ha bisogno di un po’ di minutaggio, Cornelius dopo il problema muscolare non è in grado di giocare tre partite in una settimana e dobbiamo stare attenti: farà un lavoro di ricondizionamento e lo stesso vale per Gervinho. Speriamo di avere presto più abbondanza per tutte le competizioni e in tutti i reparti».

