LIVE Venezia-Inter 0-1: che riflesso di Sommer! Salva l’Inter

Venezia-Inter è la partita valida per la ventesima giornata di Serie A. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i lagunari allenati da Eusebio Di Francesco. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15.00, si gioca allo Stadio “Pier Luigi Penzo” di Venezia.

LIVE VENEZIA-INTER 0-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP

53′ Prima conclusione dell’Inter in questo secondo tempo e arriva con Taremi. Ma l’iraniano è tanto impreciso, tanto che il pallone finisce in fallo laterale e aveva calciato da dentro l’area di rigore (in posizione leggermente laterale).

49′ SOMMER CHE RIFLESSO! Doumbia riesce a colpire sotto porta, ma trova un grandissimo Sommer a parare. Che riflesso!

46′ Subito Oristanio a provarci con una conclusione di sinistro, pallone alto sopra la traversa.

16.05 LIVE VENEZIA-INTER: INIZIA LA RIPRESA!

16.04 Squadre di nuovo in campo per il secondo tempo di Venezia-Inter. Non ci sono cambi.

L’Inter chiude in vantaggio il primo tempo al Penzo, grazie al gol di Matteo Darmian. Qualche occasione sprecata per i nerazzurri.

45’+1′ FINISCE IL PRIMO TEMPO AL PENZO!

45′ SEGNALATO UN MINUTO DI RECUPERO.

44′ Due volte Asllani su punizione, ma il pallone prima prende la barriera e poi l’albanese sulla ribattuta spara in curva.

43′ Ammonizione anche per Zampano, che ha steso Taremi proprio sul limite dell’area di rigore.

41′ Arriva il primo cartellino giallo per l’Inter: è per Asllani, che ha atterrato Oristanio.

39′ Altra conclusione dell’Inter verso la porta di Stankovic, stavolta ci prova Taremi ma il suo tiro sorvola la traversa lagunare.

36′ Soluzione di prima di Asllani che ci prova di interno destro sul passaggio di Barella, palla leggermente alta.

35′ STANKOVIC SALVA! Break dell’Inter con Zielinski, che suggerisce per Lautaro Martinez. Incrocia il Toro ma c’è Stankovic.

32′ Finalizzazione alle stelle di Carlos Augusto, che spara alla mezzora da dentro l’area di rigore lagunare.

27′ BASTONI PROVVIDENZIALE! Ripartenza del Venezia, che sfrutta un’Inter scoperta a centrocampo, imbucata di Doumbia per Pohjanpalo, bravissimo Bastoni in chiusura.

25′ Cambio obbligato per il Venezia: esce Sagrado ed entra Haps.

24′ Non si sente bene Sagrado, che aveva sostituito all’ultimo minuto Altare. Si tratta di problemi fisici. Pronto ad entrare Haps.

20′ BELLA GIRATA! Barella lancia Dumfries sulla fascia destra, cross dell’olandese e girata volante di Taremi alta sopra la traversa.

Grande lancio di Asllani per Lautaro Martinez, il quale controlla in maniera pazzesca. Il Toro calcia si distende Stankovic e sulla ribattuta Darmian non sbaglia.

16′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DARMIANNNNNNN: INTER IN VANTAGGIO!!!!!

13′ Arriva il primo cartellino giallo della partita: ammonito Oristanio per fallo su Darmian. Inizialmente Piccinini aveva ammonito, sbagliando, Doumbia.

11′ Primi minuti equilibrati al Penzo tra Venezia e Inter. Tanto movimento tra i due attaccanti nerazzurri, Lautaro Martinez e Taremi.

6′ Dopo Nicolussi Caviglia, arriva anche il calcio piazzato di Asllani. Conclusione centrale, facile in presa Stankovic.

4′ Calcio di punizione di Nicolussi Caviglia, ma il pallone non riesce a scendere e sorvola la traversa.

15.01 LIVE VENEZIA-INTER: INIZIA LA PARTITA

14.59 Un minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio, per commemorare la scomparsa di Fabio Cudicini, storico portiere di Milan e Roma.

14.57 Squadre in campo al Penzo, ora inno della Serie A e poi si partirà ufficialmente con Venezia-Inter.

14.46 Un cambio dell’ultimo minuto nel Venezia: non ci sarà Altare in difesa, bensì Sagrado.

14.30 Manca mezz’ora al fischio d’inizio della partita tra Venezia e Inter, partita valida per la ventesima giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali.

LIVE VENEZIA-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Venezia (3-5-2): Stankovic; Idzes, Sverko, Altare; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo.

In panchina: Joronen, Grandi, Haps, Gytkjaer, Yeboah, Conde, Bjarkason, Sagrado, Chiesurin, Carboni, El Haddad.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Calligaris, Arnautovic, Thuram, Frattesi, Buchanan, Pavard, Dimarco, Palacios, Alexiou, Berenbruch, Topalovic.

Allenatore: Simone Inzaghi

