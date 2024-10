LIVE Roma-Inter 0-0: comincia il secondo tempo!

Roma-Inter è il match valido per l’ottava giornata di Serie A 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. L’Inter di Simone Inzaghi sfida i giallorossi allenati da Ivan Juric ed in un momento difficile. Il fischio d’inizio è previsto alle 20.45, si gioca allo Stadio Olimpico.

LIVE ROMA-INTER 0-0 – PREMI F5 O RICARICA L’APP PER AGGIORNARE

53′ Cambio della Roma: dentro Pisilli per Koné.

51′ Tiro di Barella dai 30 metri, Svilar guarda la palla andare fuori tranquillamente.

49′ Cristante viene ammonito.

48′ Giallo per Barella per proteste.

21.51 RICOMINCIA LA PARTITA.

21.49 Le squadre stanno rientrando in campo.

Il primo tempo dello Stadio Olimpico è semplicemente qualcosa da non credere. La squadra di Simone Inzaghi gioca molto bene, colpisce una traversa e ha due occasionissime con Thuram. Si fanno male però Calhanoglu ed Acerbi e l’allenatore è costretto a fare due cambi. Manca un rosso netto su Cristante per DOGSO: intervento da ultimo uomo su Thuram che avrebbe avuto una chiara chance per segnare. Appuntamento fra un quarto d’ora per il secondo tempo LIVE di Roma-Inter.

45+4′ FINISCE IL PRIMO TEMPO.

45+1′ Pallonata nelle parti basse per Bastoni. Il giocatore rimane a terra, gioco fermo.

45′ Tre minuti di recupero.

40′ Pellegrini rientra sul destro e tira dai 20 metri, parata di Sommer.

36′ Anche per Acerbi problema muscolare: contrattura ai flessori della coscia sinistra.

35′ Ammonito Inzaghi per proteste.

32′ Poteva essere rosso per Cristante: Thuram era davanti alla porta ed è stato fermato irregolarmente dal centrocampista.

31′ Thuram cade fuori dall’area di rigore, incredibile il fallo di Cristante non fischiato dall’arbitro che lo ha sgambettato.

29′ Dybala prova l’uno contro uno in area di rigore, de Vrij perfetto in chiusura!

27′ Entra de Vrij al posto di Acerbi.

26′ Acerbi ha problemi, si è accasciato a terra.

24′ Si sta scaldando anche de Vrij. Ancora da capire il motivo.

22′ Grande azione dell’Inter, Barella crossa dal fondo ma Mkhitaryan da solo sbaglia lo stop in area di rigore.

19′ Deviazione di testa di Lautaro Martinez dalla rimessa laterale battuta da Bastoni: nessun pericolo per Svilar.

17′ Per Calhanoglu si tratta di una contrattura all’adduttore della coscia sinistra.

15′ La Curva Sud è entrata allo Stadio Olimpico. Conclusa la protesta contro la società dei tifosi della Roma.

13′ TRAVERSA DI MKHITARYAN DA FUORI AREA!

Il turco si tocca l’interno coscia, già da dieci minuti non riusciva più a correre.

12′ Esce Calhanoglu, entra Davide Frattesi.

11′ PALO DELLA ROMA! Cross di Pellegrini dal fondo, Sommer non trattiene il pallone e manda la palla sul palo. Fortunato il portiere, ma che errore…

10′ Frattesi ha cominciato il riscaldamento, a breve potrebbe esserci il cambio.

9′ CALHANOGLU NON STA BENE, HA CHIESTO IL CAMBIO!

7′ ALTRA OCCASIONE PER MKHITARYAN! Cross di Dimarco, di esterno Mkhitaryan spizza ma Svilar la para con la spalla.

6′ PRIMA OCCASIONE INTER! Verticalizzazione di Mkhitaryan, sponda di Lautaro Martinez e conclusione potente di Thuram. Para Svilar, corner!

4′ Sponda di Dimarco per Lautaro Martinez che si gira e tira: rimessa dal fondo!

1′ Angelino trova Pellegrini tra le linee ed il centrocampista calcia verso la porta. La palla va alta, ma buco preoccupante a centrocampo.

20.45 INIZIA LA PARTITA!

20.41 Le squadre stanno entrando in campo: Roma in maglia giallorossa, Inter in divisa bianca da trasferta.

20.35 Mancano dieci minuti al calcio d’inizio della partita. Juric e la Roma sono spalle al muro e cercano una vittoria per riscattarsi. Formazione super-offensiva per provare il pressing alto.

20.31 Barella torna tra i titolari e non è l’unica novità della serata. Berenbruch per la prima volta ha ricevuto la convocazione di Simone Inzaghi e potrebbe entrare a partita in corso.

20.15 Mezz’ora al calcio d’inizio della partita valida per l’ottava giornata tra Roma e Inter. Nell’attesa potete già vedere le formazioni ufficiali.

LIVE ROMA-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 23 Mancini, 5 N’Dicka, 3 Angeliño; 19 Celik, 17 Koné, 4 Cristante, 59 Zalewski; 7 Pellegrini, 21 Dybala; 11 Dovbyk.

A disposizione: 89 Marin, 98 Ryan, 12 Abdulhamid, 14 Shomurodov, 15 Hummels, 16 Paredes, 18 Soule, 22 Hermoso, 26 Dahl, 28 Le Fee, 35 Baldanzi, 61 Pisilli, 66 Sangaré.

Allenatore: Ivan Juric.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Palacios, 52 Berenbruch, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

