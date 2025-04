CONFERENZA STAMPA Kompany e Laimer alla vigilia di Bayern Monaco-Inter

Kompany e Laimer in conferenza stampa hanno presentato Bayern Monaco-Inter, partita di andata del quarto di finale di UEFA Champions League 2024-2025. Ecco tutte le dichiarazioni raccolte come sempre dalla redazione di Inter-News.it. Alle 19 la conferenza stampa di Simone Inzaghi e di Yann Sommer.

Ci sono speranze di recuperare Neuer e Coman per la sfida di ritorno?

Non lo so, vedremo. Ogni giorno possono verificarsi novità importanti sulle condizioni fisiche dei miei calciatori. Speriamo, ma non abbiamo garanzie.

Cosa si aspetta dall’Inter?

Parliamo di una squadra ben organizzata, che trova sempre il modo di essere pericolosa e non solo in contropiede. La costruzione della manovra è sempre intelligente, sono forti sulle palle inattive e segnano tanti gol. Però anche noi sappiamo fare tanti gol.

È chiaro dunque che non vuole dare indicazioni di formazione, ma Muller può sostituire Musiala o cambierà modulo?

Non voglio dare troppe informazioni, esatto. Abbiamo già giocato un paio di partite senza Musiala. Guardate indietro e vedere che soluzioni tattiche ho adottato. Devo fare la scelta migliore per la partita di domani, non è facile sostituire un talento come quello di Musiala.

Allora chi può sostituire Musiala? Gnabry può essere un’opzione?

Possiamo parlare di tanti giocatori, ma servirà impegno perché il solo talento non basta. Finora abbiamo sempre parlato di singoli: Coman, Goretzka, ma non è questa la mia intenzione. Chi gioca significa che è al 100% e ha la mia fiducia. A fine stagione faremo le nostre valutazioni.

In che posizione giocherà Muller domani?

Devo ancora decidere chi giocherà domani. Dobbiamo avere grande rispetto di una leggenda come Muller, nella mia testa c’è solo la partita di domani con l’Inter e di prepararci al meglio, poi dovrò decidere chi e come farlo giocare. Si parla tanto, ma la nostra attenzione è solo sulla sfida di domani, ma è normale parlare di un giocatore come Muller. La sua esperienza sarà fondamentale, soprattutto in partite importanti come quella di domani. Anche l’Inter ha giocatori di esperienza.

Sei preoccupato per i tanti infortuni?

Siamo in una situazione difficile. Ma siamo in Champions League e dobbiamo guardare avanti! I giocatori disponibili saranno all’altezza e sono sicuro che daranno il massimo. Ho fiducia in questi giocatori e non mi voglio lamentare, il nostro obiettivo non cambia. E neanche le mie strategie.

La finale in casa è un sogno, dai quarti di finale sembra più vicina…

Mancano ancora quattro partite per arrivarci. Giocare la finale in casa è il sogno di ogni giocatore. Vedremo, intanto pensiamo alla doppia sfida con l’Inter. Noi siamo un gruppo forte con tanta energia, vogliamo fare bene in questi 180 minuti.

Sei arrivato da centrocampista e oggi giochi stabilmente da terzino. Dove ti trovi meglio?

Me lo sono sempre chiesto, ma alla fine la risposta è che voglio solo giocare a calcio, l’importante è quello. Mi trovo bene come terzino. Voglio dare il mio contributo alla squadra per vincere, indipendentemente dalla posizione.

Muller prenderà il posto di Musiala, cosa vi aspettate da lui?

Una magia delle sue. Ci sono tanti giocatori che possono decidere le partite e lui è uno di quelli. Io sono fiducioso sul fatto che tutti possano fare qualcosa di straordinario domani. Noi come gruppo cercheremo di aiutarci a vicenda. Trasmette tanta energia, migliora chi gli sta intorno, anche perché vuole sempre migliorare se stesso. Ho potuto imparare molto da lui, avevo già giocato contro di lui in passato e penso che sia uno dei più grandi giocatori esistenti. Mi ha aiutato tanto.

Sfiderai il tuo connazionale Arnautovic

Con lui ho già parlato, ci abbiamo scherzato un po’ su. Bello ritrovarsi in questo tipo di sfide, non vedo l’ora di dargli il benvenuto qui a Monaco! Speriamo di vincere noi.

Quanto sarà importante la sfida di domani, prima di quella di ritorno a Milano?

Un buon risultato all’andata ci può tranquillizzare. Però parliamo di una gara da 180 minuti, e anche un pareggio non ci metterebbe sotto stress. Cercheremo di vincere l’andata in casa, ma dobbiamo mostrare pazienza per preparare bene la gara e creare occasioni. Loro difendono molto bene.

In difesa sarete senza Upamecano e Davies, cosa cambia per voi?

Chiaramente parliamo di giocatori molto importanti per noi. Ma sappiamo come vogliamo difendere e non è solo una questione di singoli, nonostante sia difficile rimpiazzare giocatori forti come loro. Non è solo la difesa a essere chiamata in causa, ma tutti i giocatori della squadra. Non vogliamo concedere tanto, e chi rientrerà domani deve lavorare di gruppo. Vogliamo vincere queste partite.

L’Inter sarà l’avversario più forte affrontato in questa stagione?

Di sicuro tra i più forti. Sanno difendere molto bene, sono bravi a costruire il gioco. Lo sappiamo, ma sappiamo che possiamo fargli male ed essere pericolosi. Se vuoi arrivare in semifinale di Champions devi battere squadre fortissime: domani vogliamo partire bene in casa nostra.

Cosa vi aspettate dalla partita di domani?

L’Inter è un’avversaria molto forte, sono i quarti di Champions League: le partite che tutti vogliono giocare. Ci vogliamo divertire, sarà difficile ma vogliamo entrare bene in campo. Sappiamo che hanno grandi qualità, come pure che noi abbiamo tanti infortunati. Ma non cerchiamo scuse. Vogliamo presentarci come squadra tutti quanti. Abbiamo le qualità per vincere, sarà questo il nostro approccio.

