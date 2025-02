LIVE Juventus-Inter 0-0: inizia il derby d’Italia all’Allianz!

Juventus-Inter è la partita valida per la venticinquesima giornata della Serie A 2024-2025. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Oggi si tratta del derby d’Italia, c’è la concreta possibilità di salire al primo posto con una vittoria.

LIVE JUVENTUS-INTER 0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP

7′ Dumfries in versione trattore scarta Savona e lo scaraventa a terra, entra in area di rigore e Veiga manda in corner.

5′ Primo fuorigioco della partita: Sommer trova Barella che non rientra in tempo da dietro la linea difensiva bianconera.

2′ Calhanoglu scivola al centro del campo, parte in contropiede la Juventus che trova il primo tiro della gara con Gonzalez. Sommer tranquillo.

20.46 INIZIA LA PARTITA!

20.43 Le squadre sono scese in campo: Juventus in maglia bianconera, Inter con la divisa nerazzurra. Tutto è pronto!

20.38 Thuram e de Vrij partono dalla panchina, Inzaghi sorprende con Taremi e Acerbi che avrà il difficilissimo compito di marcare Kolo Muani.

20.30 Lautaro Martinez ha definito la partita “non decisiva” per lo scudetto. Il presidente Marotta condivide, leggi le sue dichiarazioni nel pre-match.

20.15 Manca appena mezz’ora al calcio d’inizio del derby d’Italia. Di seguito le formazioni ufficiali dei due allenatori.

LIVE JUVENTUS-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-2-3-1): 29 Di Gregorio; 22 Weah, 4 Gatti, 12 Veiga, 37 Savona; 19 Thuram, 8 Koopmeiners; 7 Conceiçao, 16 McKennie, 11 Gonzalez; 20 Kolo Muani.

A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 2 Costa, 5 Locatelli, 6 Kelly, 9 Vlahovic, 10 Yildiz, 27 Cambiaso, 40 Rouhi, 51 Mbangula.

Allenatore: Thiago Motta.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 99 Taremi, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 59 Zalewski.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Su Inter-News.it puoi seguire la cronaca live integrale di Juventus-Inter, così come i report di ciascun tempo e le interviste pre/post-partita oltre a tutte le altre informazioni. A seguire le informazioni su come seguirci.

Segui Inter-News.it 24/7 su tutte le piattaforme

NON SOLO IL LIVE – Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!). Ma anche su tutti i canali social della nostra Testata Giornalista Registrata. Ci trovi su Facebook (metti mi piace alla pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale). Ma ci puoi trovare anche in video con la Inter-News.it Web TV su YouTube (iscriviti al canale), Twitch (segui il canale) e TikTok (segui l’account).