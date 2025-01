Inter-Monaco 3-0: tris e quarto posto finale in Champions! (LIVE)

Inter-Monaco è la partita valida per l’ottava giornata di UEFA Champions League 2024/2025. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Un punto per la definitiva qualificazione agli ottavi di finale. Il calcio d’inizio è alle ore 21, si gioca allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

RILEGGI IL LIVE INTER-MONACO 3-0

90’+6 FINISCE LA PARTITA!

90′ Sei minuti di recupero.

88′ ARNAUTOVIC SBAGLIA CLAMOROSAMENTE A PORTA VUOTA DI TESTA.

84′ Teze esce in barella, infortunio e Monaco in 9 fino alla fine della partita per le sostituzioni finite.

81′ Asllani ammonito.

79′ Ben Seghir entra al posto di Golovin.

75′ De Pieri e Darmian entrano per Lautaro Martinez e Dumfries.

72′ ANCORA VICINO AL GOL LAUTARO MARTINEZ IN SPACCATA!

Mkhitaryan si invola al centro del campo, conclude ma trova la parata del portiere. Sulla ribattuta arriva Lautaro Martinez che segna la sua personale tripletta di sinistro.

67′ LAAAAAUTIIIIIIIIIII E SONO TREEEEEEEE

65′ Pavard viene ammonito.

59′ Tre cambi per l’Inter: Carlos Augusto per Bastoni, Arnautovic per Thuram e Frattesi per Barella.

52′ PAVARD VICINO AL GOL CON UNA BOTTA AL VOLO, PARATA DI MAJECKI!

50′ San Siro esulta, boato per il 2-0 poi annullato della Dinamo Zagabria sul Milan!

22.06 RICOMINCIA LA PARTITA!

22.05 Due cambi per il Monaco: Magassa e Teze prendono il posto di Kehrer e Camara.

Il primo tempo dell’Inter è uno spettacolo assoluto: nel giro di un quarto d’ora Thuram provoca il rigore e l’espulsione di Mawissa, il compagno Lautaro Martinez segna due gol e chiude i conti. A fra un quarto d’ora per il secondo tempo LIVE di Inter-Monaco.

45’+3 FINISCE IL PRIMO TEMPO!

45’+2 Giallo per Vanderson.

45′ Tre minuti di recupero.

40′ Dimarco conclude, Thuram non la prende per pochissimo. Poteva ribadire in rete…

34′ De Vrij ci prova con il destro da 30 metri. Quasi come uno sfogo dopo partite mastodontiche. Palla alta!

28′ L’inizio dell’Inter è uno spettacolo e l’obiettivo di Simone Inzaghi si sta tramutando in realtà: chiudere la partita nel primo tempo e far riposare i big nel secondo.

20′ OCCASIONE CLAMOROSA PER DIMARCO! CON IL DESTRO TIRA ALTO, POTEVA PASSARLA A DUMFRIES A PORTA VUOTA…

19′ Caio Henrique ha preso il posto di Akliouche.

Barella fa la sponda per Lautaro Martinez, che di destro tira una bomba rasoterra che non si può fermare. Doppietta e partita già chiusa quasi!

15′ GOOOOOOL DI LAUUUUTAROOOOOOOO MARTINEEEEZZZZ

11′ ESPULSO MAWISSA!!

9′ De Vrij salva sul tentativo di conclusione di Akliouche. In area piccola confusione generale, la difesa nerazzurra ribatte.

7′ Asllani sbaglia in uscita il passaggio, arriva il primo tiro del Monaco con Camara. Facile la parata di Sommer.

5′ ALTRA OCCASIONE PER DUMFRIES! DIMARCO CROSSA DALLA SINISTRA, A DESTRA DUMFRIES NON ARRIVA DI UN SOFFIO SUL PALLONE.

Lautaro Martinez tira centrale il calcio di rigore, ma il portiere non riesce a prenderla. Brutta l’esecuzione però è gol ed è subito vantaggio.

3′ GOOOOOOOL DI LAAAAUTAAAROOOOOO MARTIIIIINEEEEZZZZZZ

2′ THURAM SUBISCE IL CALCIO DI RIGORE, AMMONITO ZAKARIA.

21 INIZIA LA PARTITA!

20.52 Buchanan sta per essere ceduto, a confermarlo è stato Giuseppe Marotta nel pre-partita.

20.43 All’Inter basta un punto per arrivare matematicamente agli ottavi di finale tra le prime 8, ma la formazione di Simone Inzaghi è un chiaro segnale sulle intenzioni dei nerazzurri. Non c’è altro risultato dalla vittoria.

20.30 Manca mezz’ora al fischio d’inizio della partita tra Inter e Monaco, valida per l’ottava giornata di UEFA Champions League. Di seguito le formazioni ufficiali.

LIVE INTER-MONACO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 49 De Pieri.

Allenatore: Simone Inzaghi.

MONACO (4-2-3-1): 1 Majecki; 2 Vanderson, 5 Kehrer, 22 Salisu, 13 Mawissa; 15 Camara, 6 Zakaria; 11 Akliouche, 10 Golovin, 18 Minamino; 36 Embolo.

A disposizione: 16 Kohn, 50 Lienard, 4 Teze, 7 Ben Seghir, 12 Caio Henrique, 20 Ouattara, 27 Diatta, 28 Coulibaly, 41 Michal, 42 Bouabre, 88 Magassa.

Allenatore: Adi Hütter.

