Inter-Lipsia 1-0, finalmente è finita! Vittoria con merito e nuovo clean sheet! [LIVE]

L’Inter è pronta a scendere in campo per la quinta giornata di UEFA Champions League contro il Lipsia. La squadra di Simone Inzaghi arriva a questa sfida avendo totalizzando tre vittorie e un pareggio nel girone unico. Zero vittorie, invece, per il Lipsia. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21. Si gioca allo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro, Milano.

INTER-LIPSIA 1-0, CHAMPIONS LEAGUE

VITTORIA MERITATA, VINCE LA SQUADRA PIU’ FORTE E ORA SONO 13 PUNTI IN CLASSIFICA. DECISIVO L’AUTOGOL DI LUKEBA. QUARTA VITTORIA IN CHAMPIONS LEAGUE SU CINQUE DISPUTATE (UN PAREGGIO). UNICA SQUADRA A NON AVER SUBITO GOL IN QUESTA COMPETIZIONE.

94′ È FINITAAAAAAAAAAAAAAAAA! L’INTER VINCE IN CASA 1-0 CONTRO IL LIPSIA!!!

92′ Minuti di sofferenza per l’Inter che da un quarto d’ora non riesce più a uscire dalla propria area

90′ Saranno 4 i minuti di recupero

90′ Gol di Mkhitaryan! Ma l’arbitro annulla tutto per presunto fallo di Thuram su Lukeba! Il fallo però non esiste.

85′ Ultimo cambio anche per il Lipsia: fuori Geertruida, dentro Gebel.

84′ Thuram in contropiede lascia sul posto Lukeba! L’unica cosa che può fare è commettere un fallo. Cartellino giallo per lui.

82′ Barella non sfrutta al massimo il contropiede e invece di lanciare Thuram attende l’inserimento di Dumfries. L’olandese riceve il passaggio, ma non riesce a controllare.

79′ L’Inter si sta schiacciando troppo adesso! Non riusciamo più a gestire una palla. Il Lipsia ora difende solo con due giocatori

76′ Nuovi cambi per l’Inter, ultime sostituzioni per Inzaghi: dentro Mkhitaryan e Arnautovic. Fuori Calhanoglu e Lautaro Martinez.

74′ Il Lipsia alza la pressione, l’Inter ha perso un po’ di lucidità e lascia il possesso palla agli avversari. Inzaghi chiama subito altri due cambi!

70′ Arriva il cambio del Lipsia, con qualche minuto di ritardo. Dentro Vermeeren

66′ Si fa subito male Ouedraogo, appena entrato! Ennesimo infortunio in stagione per lui e per il Lipsia in generale. Rose prepara un nuovo cambio

64′ Simone Inzaghi risponde ai cambi dei tedeschi: dentro Thuram e Carlos Augusto. Fuori Taremi e Bastoni (già ammonito)

60′ Primi cambi per il Lipsia: fuori André Silva, Baumgartner e Seiwald. Dentro Sesko, Ouedraogo e Seiwald.

56′ Grande azione di Zielinski, ottima prestazione la sua oggi! Lancio per Dumfries, sul cui cross Taremi va di testa ma la palla va sopra la traversa

51′ Grande azione dell’Inter palla al piede, la squadra sta bene e si vede! Grandissima qualità palla al piede. Manca però la solita freddezza sotto porta! Cross di Dimarco, ma né Lautaro Martinez né Taremi riescono a concludere in porta.

48′ Ottimo recupero di Lautaro Martinez a centrocampo! Il capitano dell’Inter è in condizione e ha tanta voglia di fare.

45′ PRONTI-VIA, INDEMONIATO DUMFRIES IN AZIONE PERSONALE, SCAMBI CON I COMPAGNI E DAVANTI LA PORTA LA PALLA VOLA ALTA! BELLISSIMA AZIONE DELL’INTER

22.03 RICOMINCIA IL SECONDO TEMPO!

Inter meritatamente in vantaggio grazie a un autogol di Lukeba dopo il tocco di Stefan de Vrij, dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Ma non è stata di certo l’unica occasione in favore dei nerazzurri! Dopo i primi quarantacinque minuti di gioco il risultato di 1-0 sta anche stretto alla squadra allenata da Simone Inzaghi. L’unica nota negativa riguarda l’infortunio di Benjamin Pavard che si è accasciato a terra (già ammonito nel corso del primo tempo). Yann Bisseck al suo posto.

FINE PRIMO TEMPO! IN VANTAGGIO

45′ Un minuto di recupero in questo primo tempo.

42′ Prima sostituzione per l’Inter! Pavard a terra, problema muscolare per lui. Bisseck pronto a entrare

40′ DUMFRIES A TERRA, ATTERRATO DA LUKEBA! FISCHI DI SAN SIRO, SI LAMENTA ANCHE L’OLANDESE. NIENTE PER L’ARBITRO!

34′ Primo ammonito anche per il Lipsia: si tratta di Baumgartner

33′ Openda crea scompiglio alla difesa dell’Inter, questa volta però la vittima è Bastoni costretto a commettere un fallo: anche lui ammonito!

31′ Succede di tutto in area tedesca: cross, respinte sulla linea, Bastoni rimette in mezzo, Lautaro va a vuoto poi spazza la difesa.

26′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL HA SEGNATO L’INTEEEEEEEEEEEEER! DAGLI SVILUPPI DI UN CALCIO D’ANGOLO TOCCA DI TESTA DE VRIJ, POI IL TOCCO DI LUKEBA AL CENTRO DELL’AREA. AUTOGOL E NERAZZURRI IN VANTAGGIO!

17′ Cross dalla sinistra e tiro al volo di Lautaro Martinez, ma è debole.

16′ Openda è il pericolo numero uno dell’Inter questa era. L’unico con un cambio di ritmo tale da poter impensierire… ma non de Vrij! Che ferma subito il belga.

13′ Nuovo calcio d’angolo in favore dell’Inter, battuto corto per Dimarco che tenta ancora una volta a giro! Questa volta con il mancino e sul lato destro. Palla a lato.

11′ Ha rischiato Pavard! Bruttissimo il controllo del pallone, Openda prova a superarlo. Il francese lo ferma commettendo un fallo tattico: ammonito!

10′ Tenta il colpo di testa Pavard, ma la palla va fuori largo

9′ Ora l’Inter spinge ed è in controllo della partita. I nerazzurri muovono bene la palla! Calcio d’angolo affidato a Dimarco

7′ Lautaro Martinez allarga tutto per Dimarco che tenta il tiro dalla distanza, impensierisce Gulacsi! Che respinge fuori

5′ Taremi su una respinta della difesa, calcia dalla distanza! Ma il tiro è debole

2′ Lipsia subito aggressivo, prova a spingere. Ma l’Inter è composta dietro, durante il possesso palla i nerazzurri provano a ragionare.

21 COMINCIA LA PARTITA!

20:53 Squadre in campo, manca poco all’inizio della partita

20:45 Un quarto d’ora all’inizio della partita, squadre in campo per l’allenamento! Tanti sorrisi tra i giocatori nerazzurri, su tutti il solito Marcus Thuram.

20:30 Poco meno di mezz’ora al calcio d’inizio di Inter-Lipsia, quinta giornata di UEFA Champions League. Di seguito le formazioni ufficiali.

LIVE INTER-LIPSIA CHAMPIONS LEEAGUE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez (C), Taremi.

A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Arnautovic, Thuram, Buchanan, Asllani, Mkhitaryan, Darmian, Bisseck, Carlos Augusto, Aidoo.

Allenatore: Simone Inzaghi

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Orban (C), Lukeba, Henrichs; Nusa, Haidara, Kampl, Baumgartner; André Silva, Openda.

A disposizione: Vandedoordt, Seiwald, Vermeeren, Ouedraogo, Sesko, Gebel

Allenatore: Marco Rose

