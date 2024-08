Inter-Lecce 2-0: arriva la prima vittoria dell’anno! (LIVE)

Inter-Lecce è il match valido per la seconda giornata di Serie A 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Lecce allenato da Luca Gotti. Il fischio d’inizio è previsto alle 20.45, si gioca allo stadio San Siro di Milano.

RILEGGI IL LIVE: INTER-LECCE 2-0

Archiviato definitivamente il pareggio di Genova, l’Inter vince 2-0 contro il Lecce e si porta a casa i primi tre punti della stagione davanti ai suoi tifosi. I nerazzurri sono di un’altra categoria, vanno in vantaggio con Darmian e chiudono su calcio di rigore con Calhanoglu. Finisce qui il LIVE di Inter-Lecce, appuntamento a venerdì prossimo per il match casalingo con l’Atalanta.

90+6′ FINISCE QUI LA PARTITA! VITTORIA DELL’INTER

90+2′ Sommer para un tiro pericoloso di Berisha!

90′ SEI MINUTI DI RECUPERO.

87′ Primo tiro in porta pericoloso del Lecce: Dorgu da fuori, Sommer blocca centrale.

85′ Il Lecce cambia: entrano Berisha e Coulibaly per Pierret e Krstovic.

84′ Contropiede veloce dell’Inter: Asllani lancia Arnautovic, appoggio per Mkhitaryan che da solo di piatto tira altissimo.

81′ Asllani entra al posto di Calhanoglu.

76′ ARNAUTOVIC DI TESTA MANDA ALTO DENTRO L’AREA PICCOLA!

75′ Finisce la partita di Thuram, al suo posto Arnautovic.

72′ SI RIPARTE!

71′ I primi cambi per l’Inter: escono Barella, Dimarco e Darmian per Frattesi, Carlos Augusto e Dumfries.

70′ COOLING BREAK

Thuram subisce il calcio di rigore sul cross di Barella, viene trattenuto e cade a terra. Calhanoglu dal dischetto tira alla sua destra e spiazza il portiere. Raddoppio e partita quasi chiusa.

69′ HAAAAAKAAAAAAAAAAN CAAALHAAAAAAAAANOOOOOGLUUUUUUUUU

67′ RIGOREEEEEEE PER L’INTER!

66′ Krstovic da posizione defilata prova di sinistro, Acerbi respinge e la palla va in corner per il Lecce.

63′ Morente e Pierotti entrano per il Lecce: escono Rafia e Banda.

61′ Incursione di Mkhitaryan, che da sinistra mette la palla forte e indietro. Thuram la prende di testa ma non conclude verso la porta, esce Falcone.

60′ Giallo per Banda: fallo su Barella in ripartenza.

57′ Cross di Gallo per Krstovic, la palla scorre verso il fallo laterale.

53′ OCCASIONISSIMA PER THURAM, PARATA INCREDIBILE DI PIEDE DI FALCONE!!

52′ Gira Baschirotto in avvitamento, Sommer para senza problemi.

49′ Verticalizzazione di Bastoni, Barella imbuca per Thuram e il francese di sinistro sbaglia davanti alla porta. ERRORACCIO A TU PER TU CON FALCONE!

47′ Darmian si prende gli applausi di San Siro dopo la chiusura in velocità su Banda.

21.50 L’ARBITRO FISCHIA IL CALCIO D’INIZIO DEL SECONDO TEMPO!

21.46 Le squadre stanno rientrando in campo, non dovrebbero esserci cambi per la ripresa del match.

Il primo tempo finisce con il risultato di 1-0 per la squadra di Simone Inzaghi, che ha sbloccato subito la partita con il gol di Matteo Darmian al minuto 5. I nerazzurri hanno dominato la gara e sfiorato più volte il raddoppio, negli ultimi dieci minuti hanno abbassato i ritmi e fatto passare il tempo con il possesso palla. A fra un quarto d’ora per il secondo tempo LIVE di Inter-Lecce

45+2′ FINISCE IL PRIMO TEMPO!

45+1′ Calhanoglu recupera in extremis l’inserimento di Rafia ed evita il tiro in porta del Lecce.

45′ DUE MINUTI DI RECUPERO.

41′ San Siro canta e salta, il clima è infernale per Inter-Lecce!

36′ I ritmi si abbassano un po’, l’Inter tiene il possesso e gestisce il pallone con calma.

33′ Thuram è una scheggia sulla fascia sinistra, supera Baschirotto e mette la palla in mezzo. Gallo salva di testa su Pavard che avrebbe segnato a colpo sicuro.

30′ Ammonito Gallo per un fallo su Darmian.

29′ Taremi sullo stretto prova l’uno-due con Thuram, la palla arriva troppo veloce ed esce bene il portiere.

21.14 SI RICOMINCIA!

25′ COOLING BREAK.

22′ CROSS DI DARMIAN, TAREMI PROVA LA ROVESCIATA E NON PRENDE IL PALLONE! Grande coraggio dell’iraniano, tra i migliori fino ad ora.

20′ Krstovic conclude dai 20 metri, ma non impensierisce affatto Sommer.

15′ L’Inter corre ed è sempre pericolosa. Ripartenza gestita bene da Taremi, cross di Dimarco respinto e calcio d’angolo. Grande calcio a San Siro!

13′ OCCASIONE INTER CON BARELLA! Tiro al volo del centrocampista, Baschirotto salva sulla linea di testa.

10′ Barella manda in profondità Taremi, che taglia dietro il difensore ma non riesce a colpire la palla di poco lunga. Occasione potenziale per l’Inter.

7′ Banda tira da fuori, primo pericolo per Sommer. La palla finisce alta.

Dimarco crossa dalla sinistra, Taremi di testa salta sopra due difensori del Lecce e spizza per il secondo colpo di testa a incrociare di Darmian che non sbaglia in area di rigore. L’Inter sblocca subito la partita contro il Lecce.

5′ GOOOOOOOOOOOL DI DARMIAAAAAAAAAAAAN!!!!

3′ Inter subito arrembante, il Lecce si chiude e prova le ripartenze. Barella commette fallo dopo aver perso palla, si riparte.

1′ Lancio di Bastoni verso la fascia destra, Gallo anticipa Darmian e si difende bene.

20.46 INIZIA LA PARTITA!

20.44 I capitani sono al centro del campo, le squadre si posizionano. Tutto è pronto!

20.42 L’attesa sta per finire, le squadre sono nel tunnel prima dell’ingresso in campo. Inter in maglia nerazzurra e la seconda stella sul petto, Lecce in divisa bianca da trasferta.

20.34 Simone Inzaghi ha dato aggiornamenti nel pre-partita sulle condizioni di Lautaro Martinez: «Per quanto riguarda Lautaro Martinez, ha avuto un affaticamento giovedì. Insieme allo staff abbiamo deciso di tenerlo a riposo»

20.20 Poco meno di mezz’ora al calcio d’inizio di Inter-Lecce, partita che vale per la seconda giornata di campionato. Intanto ecco a voi le formazioni ufficiali del match di San Siro.

LIVE INTER-LECCE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 99 Taremi.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 2 Dumfries, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 47 Fontanarosa.

Allenatore: Simone Inzaghi

Lecce (4-2-3-1): 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 4 Gaspar, 25 Gallo; 20 Ramadani, 75 Pierret; 22 Banda, 8 Rafia, 13 Dorgu; 9 Krstovic.

In panchina: 1 Fruchtl, 32 Samooja, 98 Borbei, 2 Pelmard, 5 Berisha, 7 Tete Morente, 10 Oudin, 14 Helgason, 23 Burnete, 27 McJannet, 29 Coulibaly, 36 Marchwinski, 50 Pierotti.

Allenatore: Luca Gotti.

