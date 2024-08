Inter-Al Ittihad 0-2: nulla da salvare e altro infortunio (LIVE)

Inter-Al Ittihad è la quinta amichevole precampionato per la stagione 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. L’Inter di Simone Inzaghi sfida l’Al-Ittihad allenato da Laurent Blanc. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.30, si gioca all’U-Power Stadium di Monza.

RILEGGI IL LIVE: INTER-AL ITTIHAD 0-2

Solo indicazioni negative dalla serata di Monza, dove l’Inter perde la sua prima amichevole del precampionato. Due gol di Diaby decidono l’incontro, ma preoccupano le amnesie difensive e da ultimo l’infortunio di de Vrij. Correa ancora una volta disarmante e fischiato.

FINISCE LA PARTITA: INTER-AL ITTIHAD 0-2.

94’ Infortunio per de Vrij che esce toccandosi i flessori della coscia sinistra, Inter che chiude in dieci.

93’ Stavolta il cross di Dumfries è un disastro, palla altissima.

91’ CARLOS AUGUSTO MANCA L’1-2! Unica occasione decente di una ripresa da sbadigli, crossa bene Dumfries da destra ma sul secondo palo Carlos Augusto nell’area piccola schiaccia a lato. Doveva prendere la porta.

90’ Cinque minuti di recupero.

88’ Punizione ancora di Asllani, stavolta dal limite: tira alto.

85’ Punizione di Asllani e colpo di testa a lato di Salcedo.

84’ Sostituzioni Al-Ittihad: fuori anche Aouar e Kadesh per Alshehri e Fallath.

82’ Sostituzione Al-Ittihad: fuori Faisal Alghamdi per Hamed Alghamdi e Almusa per Alshenqity.

82’ Sostituzioni Inter: fuori Correa, fischiatissimo, per Berenbruch e Frattesi per Quieto.

78’ Prova Dumfries a combinare qualcosa, un suo cross dalla destra viene deviato. Si accascia a terra Faisal Alghamdi prima del corner: incredibile episodio di perdita di tempo in un’amichevole, giustamente Dumfries lo rimprovera.

76’ Correa se ne mangia un altro calciando alto da buona posizione ma era in fuorigioco. I fischi arrivano comunque copiosi.

72’ Salcedo tenta il tiro ed è sfortunato perché centra in pieno il compagno Fontanarosa, peraltro in fuorigioco.

70’ Sostituzioni Al-Ittihad: fuori Diaby per Jota e Ahmed Alghamdi per Alshafi.

69’ Momento di confusione con Blanc che porta via Diaby fischiatissimo, dopo uno scontro di gioco in area con Dumfries e un avversario.

67’ Ammonizione Al-Ittihad: Diaby sbraccia su Fontanarosa a centrocampo, evitabilissimo.

66’ Cross di Carlos Augusto, Dumfries svirgola col sinistro dal limite dell’area.

65’ ANCORA CORREA, UNA SCIAGURA! Filtrante di Asllani per lui in area, salta Rajkovic ma si allunga palla e dal fondo crossa non trovando ovviamente la porta. Il pubblico lo fischia.

63’ Sostituzione Al-Ittihad: fuori Alnashri e dentro Kanté.

62’ Sostituzioni Inter: fuori Dimarco per Carlos Augusto, Calhanoglu per Asllani, Thuram per Salcedo, Darmian per Dumfries, Bastoni per Fontanarosa, Acerbi per de Vrij, Bisseck per Pavard, Sommer per Josep Martinez, Barella per Mkhitaryan. Rimangono in campo dal 1’ solo Correa (quindi si continua a giocare in dieci…) e Frattesi.

59’ Servito Diaby sulla destra, punta Acerbi e crossa dal fondo con deviazione in corner del difensore.

55’ Prova a fare tutto da solo Barella, l’idea è anche buona ma il destro non prende il giro giusto e va sul fondo. A breve attesi tanti cambi nell’Inter.

52’ Dimarco crossa, Fabinho salva a centro area.

Orrore di Bisseck che perde la prima palla della ripresa, su tiro di Ahmed Alghamdi para Sommer ma Diaby è il primo ad arrivare sulla respinta e fa gol. Malissimo.

46’ GOL DELL’AL-ITTIHAD, ANCORA DIABY.

21.36 RIPRESA!

21.34 Tutto pronto, non ci saranno ulteriori cambi.

Primo tempo purtroppo complicato per l’Inter, che chiude in svantaggio a Monza. Segna Diaby, con la difesa che più volte si è fatta infilare. Nel finale Bisseck vicino al gol, sullo 0-0 Correa si è mangiato il vantaggio.

LIVE: FINE PRIMO TEMPO, INTER-AL ITTIHAD 0-1



45’ +2 BISSECK VICINO AL PARI! Proprio dopo la richiesta di rigore, sull’angolo guadagnato, batte Dimarco e il tedesco di testa impegna Rajkovic. Sul contatto, dal replay, restano dubbi.

45’ Due minuti di recupero che iniziano con l’Inter che chiede un rigore: Bisseck entra in area dalla destra e cade, per l’arbitro è tutto regolare.

41’ Darmian sbaglia un facile appoggio. Inter crollata dopo metà tempo di buon livello.

38’ BENZEMA SI DIVORA IL RADDOPPIO! Spreca il francese su nuova indecisione difensiva, Diaby da destra lo mette solo davanti alla porta ma manda incredibilmente a lato.

34’ Inter che ora non riesce a reagire, anche perché gioca in dieci: Correa è un corpo estraneo.

28’ Sostituzione Al-Ittihad: non ce la fa l’ex Lazio, dentro Ahmed Alghamdi.

26’ Gioco fermo perché si è infortunato Luiz Felipe.

Arabi avanti alla prima azione, Aouar sulla sinistra manda Diaby in porta che incrocia davanti a Sommer. Male la difesa dell’Inter sorpresa alla prima occasione.

25’ GOL DELL’AL-ITTIHAD, DIABY.

17’ Errore difensivo dell’Inter, non ne approfitta Benzema che manda a lato.

13’ Cross da sinistra di Dimarco, di testa Darmian in precario equilibrio manda a lato. Inter che ora sta dominando.

10’ CORREA SI MANGIA IL VANTAGGIO! Grande azione tutta di prima, Frattesi manda il Tucu solo davanti a Rajkovic ma dopo averlo saltato tira lentamente e un difensore salva sulla linea. Poi rimpallo e l’Al-Ittihad si salva.

7’ Ci prova Calhanoglu da fuori, palla alta.

5’ Inter che fa la partita a un discreto ritmo, senza ancora occasioni. Subito mobile Thuram, uno degli osservati speciali visto l’attacco ai minimi termini.

20.32 SI COMINCIA!

20.29 Squadre in campo: Inter con la divisa nerazzurra, Al-Ittihad in bianco. Si salutano Inzaghi e l’ex Blanc.

20.27 Calorosa accoglienza per Simone Inzaghi e il suo staff da parte del pubblico.

20.25 Fra pochi istanti le squadre in campo.

20.15 L’arbitro è Niccolò Turrini della sezione di Firenze, assistenti Daniel Caldirola (Milano) ed Edoardo Maria Brunetti (Milano), quarto ufficiale Alessandro Pizzi (Bergamo).

20.00 Mezz’ora al calcio d’inizio della quinta amichevole precampionato, l’ultimo test in Italia. Nell’attesa potete già vedere formazioni ufficiali uscite in precedenza.

LIVE INTER-AL ITTIHAD, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Correa.

In panchina: Di Gennaro, Martinez, Dumfries, de Vrij, Asllani, Mkhitaryan, Salcedo, Pavard, Carlos Augusto, Fontanarosa, Berenbruch, Quieto.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Al-Ittihad (4-3-3): Rajkovic; Alsqoor, Almusa, Luiz Felipe, Kadesh; Fabinho, F. Alghamdi, Alnashri; Diaby, Benzema, Aouar.

In panchina: Almahasnah, Almermesh, Kanté, Jota, Alshenqity, Alshafi, Alsheri, Aloboud, A. Alghamdi, Fallath, Faqihy, Hawsawi, H. Alghamdi.

Allenatore: Laurent Blanc.

