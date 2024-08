Chelsea-Inter 1-1: pareggia Ugochukwu al 90’ (LIVE)

Chelsea-Inter è la sesta amichevole precampionato per la stagione 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Chelsea allenato da Enzo Maresca. Il fischio d’inizio è previsto alle 16 ora italiana, si gioca allo Stamford Bridge di Londra.

RILEGGI IL LIVE: CHELSEA-INTER 1-1

Sfuma all’ultimo la vittoria nell’ultima amichevole del precampionato, dove comunque l’Inter ha dato buone indicazioni. Bello il gol del vantaggio di Thuram, poi pareggia al 90′ Ugochukwu.

FINISCE LA PARTITA, CHELSEA-INTER 1-1

Pareggiano i padroni di casa: punizione da sinistra, pallone deviato e sulla mischia risolve con una botta potente Ugochukwu, Sommer non può fare nulla.

90’ GOL DEL CHELSEA, PAREGGIA UGOCHUKWU.

87’ Bravo Fontanarosa a entrare deciso su Jackson e portare via palla.

84’ Sostituzione Inter: ancora un cambio in questa ripresa molto spezzettata, c’è Topalovic per Barella.

82’ Grande intervento di Dumfries per fermare un cross di Sterling, che era di nuovo andato via bene. Dall’angolo poi colpo di testa di Jackson facile per Sommer.

81’ Sostituzione Inter: esce Mkhitaryan, entra Berenbruch.

80’ Sostituzione Chelsea: entra Ugochukwu per Gusto.

80’ Proprio Sterling da sinistra mette in mezzo per Palmer, palla a lato.

77’ Sostituzione Chelsea: esce proprio Mudryk, entra Sterling.

77’ Mudryk si infila bene in area da sinistra, perde il tempo e la palla va sul fondo.

75’ Sostituzione Inter: esce Correa, entra Quieto.

72’ Sostituzione Inter: esce Bisseck, ancora molto positivo, dentro Fontanarosa che da domani dovrebbe andare alla Reggiana.

69’ Sostituzioni Chelsea: dentro Adarabioyo e Badiashile per Fofana e Colwill, poi lancio in avanti per Jackson anticipato da Sommer.

68’ Cooling break.

65’ Nkunku ancora vicino al pari: Jackson recupera palla a Bisseck, lancia Mudryk sulla sinistra il cui cross basso trova l’esterno a lato dell’ex Lipsia.

60’ Sostituzioni Inter: subito altri due cambi con Dumfries, Pavard e Salcedo per Darmian, Acerbi e Thuram.

58’ Sostituzione Inter: primo cambio di Inzaghi, c’è Frattesi per Asllani.

57’ PALO DEL CHELSEA! Sull’angolo palla giocata da Mudryk a Colwill il cui sinistro prende il legno, poi murato Fernandez.

56’ Sostituzione Chelsea: esce Guiu ed entra Jackson.

55’ MIRACOLO DI SOMMER! CHE PARATA! Bisseck alza un cross a campanile e Nkunku si coordina per una rovesciata perfetta che il portiere dell’Inter toglie con una mano.

52’ SUPER TIRO DI DIMARCO! Sanchez salva sul suo sinistro al volo.

49’ Curiosità: nell’intervallo il Chelsea ha annunciato il suo ennesimo acquisto multimilionario, l’ex Lazio (di Inzaghi) Pedro Neto preso dal Wolverhampton.

17.04 Inizia la ripresa! Inter invariata.

Sostituzioni Chelsea: entrano Caicedo, Nkunku, Palmer e Veiga, sono usciti Lavia, Madueke, Dewsbury-Hall e Cucurella.

17.00 Già in campo Caicedo, Nkunku e Palmer con la maglia da gioco, previsti tanti cambi nel Chelsea.

Una prodezza di Thuram per ora fissa lo 0-1 dell’amichevole fra Chelsea e Inter, super gol col sinistro all’incrocio del francese: fra una decina di minuti circa il live della ripresa.

LIVE: FINE PRIMO TEMPO, CHELSEA-INTER 0-1

45’ Un minuto di recupero.

44’ Gran cross di Mkhitaryan per Darmian abbattuto da Cucurella a centro area, ma tutto è invalidato da un precedente fuorigioco di Carlos Augusto che aveva scambiato con l’armeno.

43’ Dimarco con buono spazio, cross basso per Correa anticipato.

43’ Ammonizione Chelsea: giallo a Cucurella per un gratuito intervento su Thuram a palla già scaricata.

41’ Gioco fermo per un colpo in testa subito da Carlos Augusto, che sta per rientrare.

37’ GRAN PARATA DI SOMMER! Tiro di Cucurella deviato da Guiu e il portiere dell’Inter ha un gran riflesso per evitare l’1-1.

33’ Barella alza per Dimarco, colpo di testa parato da Sanchez senza difficoltà.

32’ CHE RISCHIO SOMMER! Palla giocata dietro da Darmian su rimessa laterale, il portiere non controlla bene e Guiu quasi gliela scippa ma riesce a evitare il peggio sul rimpallo.

30’ Dal corner scontro in area fra Acerbi e Colwill, dopo un attimo di incomprensioni si riprende a giocare con palla all’Inter.

29’ Guiu riceve in area e calcia, deviato in corner.

29’ Madueke per Dewsbury-Hall il cui tiro è murato dalla difesa dell’Inter, poi numero di Thuram che passa in mezzo a Lavia e Cucurella prendendo fallo.

Che gol! L’Inter fa esporre il Chelsea col suo pressing, Bisseck imposta servendo Correa che manda nello spazio Thuram, il cui bolide dai sedici metri finisce all’incrocio imparabile per Sanchez. Si sblocca la partita con un gioiello.

25’ GOL DELL’INTER! PRODEZZA DI THURAM!

23’ Cooling break.

22’ Mischia in area su un corner, calcia Cucurella contrastato e Sommer non ha problemi.

18’ Gioco fermo: sfortunato Dimarco, un cross rimpallato da Gusto gli finisce in faccia e sanguina dal naso.

16’ Thuram pesca Dimarco sulla sinistra, dal fondo cerca di mettere in mezzo ma prende solo l’esterno della rete.

13’ Fa pressing quasi sulla linea di fondo il Chelsea, per ora l’Inter è riuscita a reggere l’urto.

9’ Occasione Chelsea: Dewsbury-Hall riesce in qualche modo a toccare per Guiu sul cui sinistro Sommer smanaccia.

9’ Prima giocata dell’Inter, Dimarco crossa da sinistra ma non trova nessuno.

5’ Fa la partita il Chelsea, almeno come possesso palla visto che non ha creato occasioni.

1’ C’è una bella rappresentanza di tifosi dell’Inter a Londra, visto che si fanno abbondantemente sentire.

16.01 Comincia la partita!

15.57 Squadre in campo, fra i giocatori in tribuna nei londinesi anche l’ex Cesare Casadei che cerca squadra.

15.56 Bel clima a Stamford Bridge e buona cornice di pubblico. Il Chelsea, che ha una rosa infinita, è all’ultima amichevole e giocherà con la prima maglia, Inter invece con la seconda presentata in settimana.

15.35 L’arbitro è Sam Barrott, assistenti Darren Caan e Akil Howso, quarto ufficiale Lida Junpei.

15.30 Mezz’ora al calcio d’inizio dell’amichevole che completa il precampionato, a sei giorni dall’esordio in Serie A col Genoa. Nell’attesa potete già vedere formazioni ufficiali uscite in precedenza.

LIVE CHELSEA-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, W. Fofana, Colwill, Cucurella; Lavia, Fernandez; Madueke, Dewsbury-Hall, Mudryk; Guiu.

In panchina: Jorgensen, Bettinelli, Disasi, Adarabioyo, Badiashile, Sterling, Jackson, Ugochukwu, Chukwuemeka, Nkunku, Palmer, Chilwell, Caicedo, Veiga.

Manager: Enzo Maresca.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Correa.

In panchina: Di Gennaro, J. Martinez, Dumfries, Frattesi, Salcedo, Pavard, Fontanarosa, Alexiou, Berenbruch, Quieto, Topalovic, Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

