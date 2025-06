LIVE Calendario Serie A 2025-2026, in diretta tutte le giornate e le partite dell’Inter

Mancano ancora due mesi e mezzo all’inizio della Serie A 2025-2026, ma alle 18.30 viene presentato il calendario! Segui LIVE la cerimonia dal Teatro Regio di Parma, con tutte le giornate e le partite dell’Inter.

PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP PER I NUOVI AGGIORNAMENTI

18.15 Un quarto d’ora al via della cerimonia di presentazione del calendario di Serie A 2025-2026. Si parte sabato 23 agosto, con gli anticipi della prima giornata, e mai come questa nuova stagione il programma è presentato così presto. Nell’attesa, leggi di seguito tutte le date.

CALENDARIO SERIE A 2025-2026 – I CRITERI DI COMPILAZIONE

ASIMMETRIA – La sequenza delle gare nel girone di andata di Serie A è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria al fine di rispettare un sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, al crescente numero di gare delle competizioni europee, agli eventi locali e alle esigenze dei club, cercando di massimizzare l’audience televisiva e l’affluenza negli stadi.

DERBY – Saranno inseriti in calendario in giornate diverse e non alla prima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (giornata 9) di Serie A.

GARE TRA SQUADRE PARTECIPANTI ALLE COMPETIZIONI EUROPEE – Le società partecipanti alla Champions League (Napoli, Inter, Atalanta e Juventus) non si incontrano con le società partecipanti all’Europa League (Bologna e Roma) e alla Europa Conference League (Fiorentina) nelle giornate di Serie A 5ª, 22ª, 26ª, 29ª, 32ª, 35ª comprese tra due turni di competizioni UEFA “back to back”.

ALTERNANZA – È prevista alternanza degli incontri in casa e in trasferta per le seguenti coppie di società: Fiorentina-Pisa, Inter-Milan, Juventus-Torino, Lazio-Roma. Previste alcune eccezioni dovute a eventi concomitanti o impedenti che non lo consentiranno: nello specifico a inizio Serie A per Fiorentina e Pisa al fine di consentire l’ultimazione dei lavori previsti nei due impianti e per Milan e Inter nel periodo di non disponibilità dello stadio Giuseppe Meazza di Milano, che sarà palcoscenico della cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina il 6 febbraio 2026.