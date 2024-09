Lista Serie A Inter, tutti i nomi dei giocatori per il campionato

L’Inter si prepara a difendere il ventesimo scudetto con uno zoccolo duro di giocatori presenti ormai da anni, affiancati da alcuni volti nuovi arrivati alla corte di Simone Inzaghi nel corso del mercato estivo. Di seguito la lista di Serie A per la stagione 2024/2025.

LISTA – Si è chiuso venerdì il calciomercato estivo, con l’Inter che non è riuscito a chiudere alcune operazioni in uscita e piazzare così gli esuberi come Correa. Allo stesso tempo però, è arrivato il momento di iniziare a pensare al campionato e allo scudetto da difendere contro una Juventus che vuole iniziare a imporre il suo dominio. Come comunicato dal sito ufficiale della Serie A, nella rosa dell’Inter per la stagione 2024/2025 c’è spazio per tutti i nuovi acquisti. I nerazzurri hanno fatto spazio a Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Questa la lista come si legge dalla Lega di Serie A. Assente invece Tomas Palacios, l’argentino arrivato nell’ultimo giorno di mercato risulta ancora un Under e quindi non presente nella lista, così come gli altri nerazzurri che della primavera potranno fare il salto in prima squadra.

Lista Serie A Over 22

13. Josep Martinez (Portiere)

1. Yann Sommer (Portiere)

31. Yann Bisseck (Difensore)

28. Benjamin Pavard (Difensore)

6. Stefan De Vrij (Difensore)

30. Carlos Augusto (Centrocampista)

22. Henrick Mkhitaryan (Centrocampista)

20. Hakan Calhanoglu (Centrocampista)

17. Tomas Buchanan (Centrocampista)

7. Piotr Zielinski (Centrocampista)

2. Denzel Dumfries (Centrocampista)

99. Mehdi Taremi (Attaccante)

11. Joaquin Correa (Attaccante)

10. Lautaro Martinez (AttaccanteA)

9. Marcus Thuram (Attaccante)

8. Marko Arnautovic (Attaccante)

Lista Over 22 Inter formati in Italia

36. Matteo Darmian (Difensore)

15. Francesco Acerbi (Difensore)

23. Nicolò Barella (Centrocampista)

16. Davide Frattesi (Centrocampista)

Lista Over 22 Inter formati nel club

12. Raffaele Di Gennaro (Portiere)

95. Alessandro Bastoni (Difensore)

32. Federico Dimarco (Difensore)

24. Eddie Salcedo (Attaccante)