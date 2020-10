Lista Serie A Inter, aggiornato l’elenco dei calciatori Over-22: le modifiche

L’Inter ha aggiornato la lista Serie A, due giorni dopo la fine del mercato. A differenza della lista UEFA per la fase a gironi di Champions League, comunicata ieri (vedi articolo), in campionato Vecino potrà giocare una volta recuperato dall’infortunio. Rispetto al primo elenco Darmian sostituisce Dalbert.

LISTA SERIE A INTER 2020-2021

Portieri: Samir Handanovic, Daniele Padelli, Ionut Andrei Radu **, Filip Stankovic ***;

Difensori: Alessandro Bastoni ***, Danilo D’Ambrosio *, Matteo Darmian, Stefan de Vrij, Achraf Hakimi ***, Aleksandar Kolarov, Andrea Ranocchia *, Milan Skriniar, Ashley Young;

Centrocampisti: Nicolò Barella *, Marcelo Brozovic, Christian Eriksen, Roberto Gagliardini *, Radja Nainggolan, Stefano Sensi, Matias Vecino, Arturo Vidal;

Attaccanti: Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Ivan Perisic, Andrea Pinamonti ***, Alexis Sanchez.

* giocatore cresciuto nel vivaio nazionale (4)

** giocatore cresciuto nel vivaio del club (1)

*** giocatore Under-22

LISTA SERIE A – IL REGOLAMENTO

La lista Serie A dell’Inter ha ventidue calciatori Over-22, anziché venticinque, perché società quattro devono essere cresciuti nel vivaio del club (trentasei mesi anche non consecutivi o tre intere stagioni, fra quindici e ventuno anni, nella squadra di appartenenza) e altrettanti in Italia (trentasei mesi anche non consecutivi o tre intere stagioni, fra quindici e ventuno anni, in una o più squadre italiane). Gli Under-22 (giocatori nati dall’1 gennaio 1998 in poi) non è necessario che siano inseriti.

In qualsiasi momento della stagione sportiva la lista Serie A dell’Inter può essere modificata per: a) sostituzione di un portiere con un altro portiere; b) sostituzione di un calciatore proveniente dall’estero per il quale non si sia completata positivamente la procedura di rilascio del transfer; c) sostituzione di un calciatore al quale sia stato revocato il tesseramento; d) sostituzione di un calciatore con cui sia intervenuta risoluzione consensuale di contratto; e) sostituzione, per una sola volta nella stagione, fino a un massimo di due calciatori (diversi dal portiere) con altri due calciatori.

Nel caso di sostituzione di un calciatore della casistica alla lettera e), quest’ultimo potrà essere reinserito al posto del suo sostituto nell’elenco dei calciatori Over-22 solo nel periodo di campagna trasferimenti successivo alla data della sostituzione. Le variazioni dell’elenco, intervenute fuori dai periodi di campagna trasferimenti, acquisiscono efficacia, purché siano trasmesse via PEC alla Lega Serie A entro le ore 12 del giorno precedente la gara, a eccezione della sostituzione del portiere che potrà essere comunicata via PEC alla Lega Serie A prima dell’inizio della gara, con contestuale consegna di copia della comunicazione al Delegato di gara della Lega.