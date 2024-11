Lipsia, nuovo infortunio per Rose e altra assenza pesante contro l’Inter!

Nuova tegola per il Lipsia alla vigilia del match di Champions League contro l’Inter, in programma domani sera a San Siro. La squadra di Marco Rose dovrà fare a meno di un difensore.

NUOVA ASSENZA – Il Lipsia parte in direzione Milano per affrontare l’Inter domani in Champions League, lo farà senza il difensore Lukas Klostermann, fermato da problemi muscolari che lo costringeranno a saltare la trasferta di Milano. La notizia è stata comunicata direttamente dal club tedesco attraverso il suo profilo ufficiale su X (ex Twitter), dove si specifica che la decisione è stata presa a titolo precauzionale: “Questa è una misura preventiva. Speriamo che Klosti sia di nuovo a nostra disposizione presto”. Klostermann, elemento fondamentale per la retroguardia del Lipsia, è solo l’ultimo nome ad aggiungersi alla lista degli indisponibili per la squadra di Rose, già priva di altri giocatori chiave.

Difesa da ridisegnare per Rose in Inter-Lipsia

SENZA KLOSTERMANN – La sua assenza, oltre a ridurre le opzioni a disposizione dell’allenatore, rappresenta un ulteriore ostacolo per una squadra che si presenta a San Siro con zero punti dopo quattro giornate e fuori dai giochi per la qualificazione. La difesa del Lipsia, già sotto pressione per le difficoltà incontrate in questa stagione, sarà chiamata a fronteggiare l’attacco dell’Inter senza uno dei suoi elementi più esperti. Klostermann, infatti, ha sempre rappresentato una garanzia per solidità e versatilità, potendo essere impiegato sia come centrale sia come esterno.