L’Inter vola in Francia senza Skriniar, ma non sarà l’unico assente per Inzaghi – CdS

L’Inter, sabato 23 luglio alle 18:30 sarà impegnata in Francia contro il Lens. Milan Skriniar non ci sarà sicuramente, ma secondo il Corriere dello Sport potrebbero non esserci anche altri elementi già assenti ieri contro il Novara.

DIVERSI ASSENTI – L’Inter oggi nel primo pomeriggio partirà alla volta della Francia per sfidare il Lens in amichevole. Poi la squadra rientrerà domani sera in ritiro. Chi non ci sarà sicuramente è Milan Skriniar, che anche ieri ha svolto l’allenamento personalizzato, ma potrebbe non essere l’unico. Contro il Novara, difatti, Simone Inzaghi aveva alcuni giocatori non al top e ha preferito non rischiarli: sono rimasti in palestra difatti Roberto Gagliardini, André Onana, Robin Gosens e lo stesso Skriniar. Assenti anche Andrea Pinamonti, Lucien Agoumé ed Eddie Salcedo, ma la scelta per loro è dettata da alcune dinamiche di mercato.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti