L’Inter puÃ² ancora lottare, decisivo il recupero con la Sampdoria – CdS

L’Inter può ancora lottare, decisivo il recupero con la Sampdoria – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che l’Inter vincendo il recupero con la Sampdoria sarebbe ancora pienamente in corsa per lo scudetto.

SERVE VINCERE – Juventus 63 punti, Lazio 62, Inter 54. Per sapere se dovremo parlare di lotta a due o a tre sarà sufficiente aspettare domani sera. Quando alle 21.45 è programmato il recupero dei nerazzurri contro la Sampdoria. In caso di vittoria lo scudetto sarebbe ancora un discorso a tre squadre, racchiuse in 6 punti, dai 63 dei bianconeri ai 57 appunto dell’Inter. Con 12 giornate da disputare compresa Juventus-Lazio la squadra di Conte dovrà sentirsi in corsa a pieno titolo. Con un’attenzione particolare all’effetto negativo dell’eliminazione dalla Coppa Italia.