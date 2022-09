L’Inter prepara il derby ad Appiano Gentile: anche Correa in gruppo – TS

L’Inter anche oggi si riunirà ad Appiano Gentile per preparare al meglio la sfida con il Milan in programma sabato 3 settembre. L’edizione odierna di Tuttosport ribadisce: per Joaquin Correa pericolo sventato.

ALLARME RIENTRATO – Confermate le sensazioni delle ultime ore per quanto riguarda le condizioni di Joaquin Correa. L’uscita dal campo dell’attaccante contro la Cremonese presupponeva un affaticamento muscolare, ma dopo aver effettuato alcuni controlli specifici si è capito che trattava solamente di crampi. Tutto smaltito con qualche ora di riposo. Allarme rientrato, con l’argentino che insieme al resto della squadra si riunirà questa mattina ad Appiano Gentile per continuare a preparare l’importantissima sfida di sabato contro il Milan. Proprio Correa si candida per una maglia da titolare con Lautaro Martinez.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi