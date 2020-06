L’Inter non voleva ripartire e col Napoli paga...

L’Inter non voleva ripartire e col Napoli paga la sua indeterminatezza – CdS

Alessandro Barbano nel suo editoriale sul “Corriere dello Sport” attacca l’Inter per l’atteggiamento nell’emergenza Covid e sottolinea tutte le colpe di Conte nei limiti della squadra.

TRIPLA VITTORIA – Vale almeno tre volte per il Napoli la finale di Coppa Italia. Una perchè l’Inter è l’Inter e l’insofferenza di Conte la fa insaziabile, ancorché lascia il San Paolo con un’arsura pestilenziale in bocca. Una perché il Napoli può riacciuffare una stagione che sembrava aver gettato alle ortiche. Una perché la luce del calcio risveglia la città dalla grande paura, che solo paura è stata perché il Covid qui è arrivato di striscio, ma è costato tanto, come una gabella sulla libertà imposta dal Nord, e perciò indigeribile.

INTER ALLE CORDE – Se il Napoli si gode la finale l’altra faccia della partitissima è quella di Conte. Un libro aperto sulla rabbia e sulla tristezza di una stagione deludente e per un futuro altrettanto incerto. Non basta l’agonismo vissuto come una fede a ricucire una geometria di gioco costantemente incompiuta. L’Inter paga aspettative esagerate e una certa indeterminatezza tattica.

CONTRO LA RIPARTENZA – Il silenzio del tecnico nei tre mesi di stop tradiva una sua segreta insofferenza. Se Conte avesse potutoavrebbe riavvolto il nastro del campionato all’indietro, regalandosi un uovo inizio. Ci hanno provato i suoi dirigenti con una melina contro la ripartenza che, al confronto, il catenaccio di Gattuso era burro. Ma gli è andata male, perché le buone ragioni del calcio sono più forti della paura e della convenienza. Che la paura del leccese fosse fondata lo dimostra però la gara del San Paolo. La sua Inter è come un aereo potente col carrello rotto: l’atterraggio è un’emergenza permanente.

TUTTO NORMALE – Il Napoli corre, l’Inter annaspa: se il campionato riprende da dove si è fermato vuol dire che questi tre mesi sono stati solo un brutto sogno. E se stropicciamo le mani sugli occhi chissà, magari presto vedremo sugli spalti anche i tifosi.