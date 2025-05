L’Inter non molla: a Torino per i tre punti! Inzaghi ‘reinventa’ Zalewski – CdS

Dimenticare per un momento l’epica notte di Champions contro il Barcellona e rimettere subito la testa sul campionato. Questo il mantra di Simone Inzaghi alla vigilia di Torino-Inter, in programma oggi pomeriggio alle ore 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Secondo il Corriere dello Sport, la notizia più importante nell’undici che potrebbe scegliere oggi il tecnico piacentino, c’è Nicola Zalewski reinventato in una nuova posizione.

ASSENTI – Nonostante il massiccio turnover previsto, i nerazzurri si presenteranno in campo con l’obiettivo chiarissimo: prendere i tre punti e rimettere pressione al Napoli, impegnato poche ore dopo contro il Genoa. Lo scudetto, sebbene più lontano rispetto a qualche settimana fa, è ancora cucito sul petto dell’Inter, e Inzaghi non ha alcuna intenzione di arrendersi in anticipo. Dopo il giorno di riposo concesso alla squadra all’indomani della vittoria 4-3 contro il Barcellona, il tecnico piacentino ha cominciato a martellare i suoi uomini: il campionato non è finito, e la corsa va onorata fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. La trasferta a Torino arriva però con diversi problemi di formazione. Sul pullman diretto in Piemonte non sono saliti Lautaro Martinez, Pavard, Mkhitaryan e Frattesi. Per quest’ultimo, che avvertiva ancora fastidi alla parete addominale, si è preferita la cautela.

Zalewski reinventato da Inzaghi: nuovo ruolo contro il Torino

NUOVO RUOLO – Con due centrocampisti in meno su sei, Inzaghi ha deciso di non sovraccaricare Barella, trovando una soluzione alternativa e, al tempo stesso, stimolante: Zalewski mezzala destra. L’ex Roma, arrivato a gennaio, nasce infatti come trequartista e solo successivamente si è adattato al ruolo di esterno. La sua duttilità, in questo momento di emergenza, può rappresentare un’arma utile per mantenere equilibrio e intensità in mezzo al campo. Inzaghi ci crede ancora, e lo ha trasmesso alla squadra: l’obiettivo è vincere per restare agganciati alla corsa scudetto, poi toccherà al Napoli rispondere. E chissà che la pressione non giochi qualche scherzo. L’Inter, da campione in carica, vuole vendere cara la pelle fino alla fine.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno