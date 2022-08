L’Inter inizia bene ma si addormenta, fioccano le insufficienze! Le pagelle – TS

L’Inter parte bene ma poi si spegne, di seguito le pagelle di Tuttosport: fioccano le insufficiente compreso Lukaku che trova subito il gol.

LE PAGELLE – L’Inter vince ma non desta una grande impressione e al Via del Mare, Il lavoro da fare è ancora molto. Il Lecce, tenuto a galla dalle parate di Falcone, ma spiccano gli errori della difesa, fioccano però le insufficienze in attacco. Bene tutta la retroguardia con Handanovic, de Vrij, Skriniar e Dimarco. Male dal centrocampo in su a partire già da Barella, meno dinamico del solito, prende 5. Marcano a uomo Brozovic e a lui tocca arretrare molto e si vede: voto 5. Sparisce a partita in corso anche Calhanoglu: voto 4,5. Gosens non è ancora quello visto all’Atalanta, pare ancora in difficoltà: voto 4,5. Romelu Lukaku segna ma non basta a salvarlo dall’insufficienza di Tuttosport: voto 5,5. Ancora meno Lautaro Martinez (5), si innervosisce dopo un fallo e dopo cerca vendetta.

Fonte: Tuttosport – Stefano Salandin