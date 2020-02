L’Inter fa turnover col Ludogorets, ma Eriksen sarà titolare – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” scrive che per la sfida col Ludogorets l’Inter farà turnover, anche se le assenze limitano le scelte. Eriksen sarà titolare.

TRASFERTA LUNGA – Arriva l’Europa League, ricomincia il turnover per Antonio Conte. Ci sarà probabilmente in attacco (Lautaro Martinez è diffi- dato), ci sarà un pò in tutti i reparti perché la priorità, inutile nasconderlo, è ancora, è sempre il campionato, non certo il Ludogorets. La squadra partirà nel pomeriggio da Malpensa e farà ritorno a Milano solo nella giornata di venerdì e non nella notte per problemi logistici. L’aeroporto più vicino dista quasi due ore di pullman. Una gara valida per l’andata dei sedicesimi di finale.

ASSENTI SICURI – In porta ci sarà ancora Padelli. Samir Handanovic resterà con molta probabilità ad Appiano Gentile, continuerà le terapie. L’obiettivo dichiarato è poter essere tra i pali con la Juventus. Ma non è da escludere che il capitano nerazzurro provi a difendere la propria porta già domenica sera, quando a San Siro arriverà la Sampdoria. Una sfida fondamentale dopo la sconfitta di domenica sera a Roma contro la Lazio. Non partirà per la Bulgaria nemmeno Bastoni a casa con una forte influenza. Stesso destino per Gagliardini, Sensi ed Esposito.

SCELTE LIMITATE – Scelte ridotte per Conte che contro il Ludogorets dovrebbe comunque far riposare sia Skriniar che de Vrij. Al loro posto Godin e Ranocchia con D’Ambrosio. Centrocampo a 5 con Moses e Biraghi larghi sulle fasce poi Christian Eriksen sicuro di una maglia da titolare. Ci sono due possibili ballottaggi per i restanti posti in mezzo al campo: Barella con Vecino e Brozovic che avrebbe bisogno di un pò di riposo con Borja Valero. In avanti Alexis Sanchez titolare probabilmente con Lautaro Martinez nonostante la diffida.