L’Inter domina e regna, il Milan s’inchina: mosse vincenti per Inzaghi − TS

L’Inter domina e regna sotto il cielo di Milano, con un Milan che non far altro se non inchinarsi: Inzaghi mette in campo le sue mosse vincenti.

DOMINA − L’Inter domina il Derby di Milano e colpisce, da grande squadra, nei momenti decisivi. Il Milan non può fare altro se non inchinarsi dinanzi alla prestazione impeccabile dei nerazzurri che vincono 5-1. Questa è stata la disamina svolta questa mattina da Tuttosport. Il quotidiano ha poi, ovviamente, elogiato Simone Inzaghi e le sue mosse vincenti: prima tra tutte quella di schierare ancora una volta titolare Henrikh Mkhitaryan, decisivo con una splendida doppietta. Questo non ha significato però non dare una chance a Davide Frattesi che, da subentrato, ha messo il sigillo con il suo quinto gol. Inzaghi, da leader, ha perciò chiuso la quarta giornata a punteggio pieno.

Fonte: Tuttosport – Sandro Bocchio