L’Inter di Conte al primo big match, l’esame Lazio Ã¨ giÃ  importante

L’Inter di Conte al primo big match, l’esame Lazio è già importante

Conte Inter

Lazio-Inter è il primo big match della stagione per i nerazzurri. E in quanto tale diventa un esame. La gara può diventare un segnale per tutto il campionato.

BIG MATCH – L’Inter alla terza giornata si trova ad affrontare il primo big match della sua stagione. La sfida con la Lazio vede di fronte due delle protagoniste dell’ultimo campionato, due squadre che, ai nastri di partenza, lottano per i primissimi posti in classifica. Una gara che è già un esame. E come tale richiede delle risposte.

SEGNALE DI CRESCITA – In primo luogo bisogna ricordare che nella prima stagione di Conte sulla panchina dell’Inter la squadra ha sofferto i match con le squadre che occupavano i primi posti in classifica. In questo secondo anno si deve quindi cercare un passo avanti. E la Lazio è il primo test. L’atteggiamento iniziale e la gestione dei momenti saranno sicuramente sottolineate nel post partita. I nerazzurri hanno subito l’occasione per mostrare una crescita, in primis sul piano mentale.

DOPPIO TEST – L’esame vale sia per il tecnico che per i suoi giocatori. Conte deve dimostrare una volta di più le sue doti di stratega e motivatore. Per dare un segnale a tutta la Serie A. Poi sta ai giocatori metterle in campo. Stando sul pezzo per tutta la partita, visto che proprio la tenuta sui novanta minuti è stata un problema dell’ultimo anno. Che risposte darà la gara con la Lazio?